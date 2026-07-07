Las grietas que aún debe cerrar el Real Murcia de Sergi Guilló

Si hiciéramos una clasificación que midiera el trabajo de los equipos de Primera RFEF en este mercado veraniego, el Real Murcia estaría en la parte alta de la tabla. De hecho, cuando el equipo grana empiece a rodar el próximo 15 de julio, Sergi Guilló contará con una importante base de lo que será la plantilla para la temporada 26-27. Manteniendo parte del bloque, gracias también a las renovaciones de Jorge Mier y Alberto González, la confirmación hasta el momento de seis fichajes permite a Guilló sumar ya hasta 20 efectivos, de los que tres -Sekou, Ekain y Bustos- no entran en los planes de la entidad murcianista y se les busca una salida.

Rescindir esos contratos es una de las incógnitas que todavía no se ha resuelto en el Real Murcia, sin embargo, no es la única. Hasta siete interrogantes tiene solventar Manuel Sánchez Breis en las próximas semanas para lograr que el proyecto 26-27 llegue al inicio de temporada sin ninguna grieta abierta.

¿Saldrá Antxón Jaso? ¿Llegará otro central?

Fue la retaguardia la primera línea planificada por el Real Murcia. Las renovaciones de Jorge Mier y Alberto González y los fichajes del lateral Víctor Olmedo y Joan Rojas permitirán a Sergi Guilló trabajar prácticamente desde el principio con la defensa casi completa. Sin embargo, todavía queda pendiente una pequeña duda. Ahora mismo Antxón Jaso forma parte de la lista de centrales disponibles. A diferencia de los casos de Ekain, Sekou o Álvaro Bustos, nadie ha puesto el cartel de descartado al jugador navarro, que fue renovado el pasado mes de enero al ceder su ficha a Jon García y que tiene contrato por seis meses.

Todo parecía indicar que Jaso saldría, sin embargo, el de Agoitz va a tener la oportunidad de empezar la pretemporada e intentar convencer a Sergi Guilló de su continuidad, algo parecido a lo ocurrido con Alberto González. Y es que en mayo todo el mundo daba por concluida la etapa del asturiano en Nueva Condomina, pero el nuevo técnico apostó por su renovación.

Y si Antxón Jaso finalmente no sigue, la pregunta es si el Real Murcia firmará otro central sénior de máximo nivel, lo que elevaría las opciones en una posición en la que ya son fijos Óscar Gil, Héctor Pérez, Alberto González y Joan Rojas.

¿Volverá a quedar cojo el lateral izquierdo?

Teniendo en cuenta los enormes problemas del pasado curso en el centro de la defensa debido a las lesiones y a la falta de alternativas, Manuel Sánchez Breis no quiere cometer el mismo error que cometió Asier Goiria, quien nunca valoró correctamente la importancia de la zaga en la planificación veraniega.

Sin embargo, donde parece que el Real Murcia no va a rectificar es en la banda izquierda. Y es que según distintas informaciones, en Nueva Condomina tienen prácticamente decidido que no va a firmar a un segundo lateral zurdo, posición en la que se repetiría con la única alternativa de Cristo Romero. Ni las dudas generadas durante todo el curso pasado por el futbolista de Algeciras han llevado a recapacitar a un Real Murcia que pasaría una vez más a jugársela con la carta de Jorge Mier. Hay que recordar que el lateral derecho ya actuó durante gran parte del curso anterior a banda cambiada.

Es verdad que el asturiano se adaptó a la perfección y ofreció un gran nivel, pero, con solo tres jugadores de banda -el propio Mier, el fichado Víctor Olmedo y Cristo Romero-, cualquier lesión pondría en un claro aprieto a Sergi Guilló, condenado a sufrir los caprichos de no doblar puestos por segundo año consecutivo.

Cocinando el pivote

Donde no está dispuesto el Real Murcia en volver a flaquear es en el pivote. Hace una temporada, Goiria se olvidó completamente de esa posición. Y en enero, ante la imposibilidad de firmar un pivote, los granas apostaron por Óscar Gil, un parche que acabó convirtiéndose en la solución perfecta.

Este verano, con la plantilla ya casi perfilada, Sánchez Breis trabaja para poder firmar a ese centrocampista de perfil más defensivo, sin embargo de momento no acaba de haber fumata blanca. También habrá que esperar a que comience la pretemporada para ver cuál es el plan de Sergi Guilló con Óscar Gil, y es que será clave determinar si el técnico ve más al ex del Castellón como defensa o como centrocampista.

¿Ekain, Álvaro Bustos, Sekou... hasta cuándo?

Pero lo que va camino de convertirse en el culebrón del verano son las rescisiones de contrato de Álvaro Bustos y Ekain. El escenario ideal para Sergi Guilló es que tanto el extremo como el mediapunta, que no entran en los planes del club, abandonen la plantilla antes de que el 15 de julio se inicien los entrenamientos de pretemporada. Sin embargo no parece que se vaya a dar situación, y más conociendo el ‘modus operandi’ de Felipe Moreno ante este tipo de problemas. No es el máximo mandatario grana partidario a negociar, como ya se ha visto en años anteriores, donde se ha apostado por el despido. Un caso diferente es el de Sekou. La idea del club es que el centrocampista salga cedido, y ahora mismo el jugador busca destino en Francia.

¿Cuándo se activa el contador sub-23?

Otro de los problemas que se va a abrir en unos días es el encaje de bolillos para ajustar fichas sénior y sub-23. De hecho, ahora mismo el Real Murcia no ha abierto ni el capítulo de los futbolistas jóvenes. Teniendo en cuenta que Sekou va a salir, el único sub-23 de la plantilla es Piñeiro. Por lo tanto, Sánchez Breis tiene otras seis licencias disponibles. Si una pregunta es cuándo se va a iniciar ese contador, la otra sería si esas fichas van a servir para promocionar a jugadores del Imperial o si, como siempre, serán utilizadas para traer a jugadores de fuera, anteponiéndolos a tus propios canteranos.

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