El FC Cartagena tantea a Toni Villa

Sigue moviéndose en el mercado el Fútbol Club Cartagena y ahora lo hace con más énfasis. Iniciado el mes de julio, el cuadro portuario pisa el acelerador para terminar de confeccionar la plantilla que competirá el curso que viene de nuevo en Primera RFEF. Tras incorporar piezas que completan algunas posiciones ya cubiertas como el central Grégory Kelo, el lateral Adrián Corral o el mediocentro Pablo Clavería, ahora apunta el conjunto albinegro a los jugadores diferenciales. Aquellos que tienen que marcar el rumbo del equipo. El primero de ellos es el ilorcitano Toni Villa.

El cuadro portuario se ha movido en silencio. Alejados de rumores, los albinegros han buscado entre las opciones más interesantes la que mejor encaja en el sistema y la idea de juego de Íñigo Vélez. Tiene el entrenador vasco algún futbolista de banda como Benito Ramírez, Abdel-Lah o el canterano Iker Abellán. También delanteros como Marcelo e Iban Ribeiro, pero falta la conexión. Falta una pieza de enganche que podría ser perfectamente Toni Villa, aunque la operación no será nada fácil para el conjunto portuario.

Se le fue al FC Cartagena un Luismi Redondo que ha sido uno de los jugadores más destacados del curso y el que más aportación ofensiva dio al equipo la temporada pasada. El mediapunta, que estaba cedido por el Andorra, ha fichado por el Huesca, rival del grupo 2, en propiedad. Su marcha deja un hueco libre difícil de llenar, pero ya tiene el cuadro portuario un nombre en la agenda. Según ha podido saber LA OPINIÓN, la primera opción que maneja el Cartagena es Toni Villa y el club ya ha iniciado contacto con su agencia de representación.

El de Lorquí ha finalizado su vinculación con el Eibar después de dos temporadas en las que no ha gozado de la confianza necesaria. Llegó desde el Girona en Primera División en el verano de 2024, tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. A pesar de mostrarse totalmente recuperado, apenas ha tenido opciones en Ipurúa de la mano de Joseba Etxeberria y Beñat San José. Por eso quiere iniciar una nueva etapa en su carrera, mucho más cerca de casa. Idealmente, en la Región de Murcia.

Esa baza juega a favor del FC Cartagena. La situación geográfica del club albinegro es un atractivo para el futbolista, que volvería a disfrutar de su tierra 16 años después de marcharse de casa, cuando se enroló en las filas del Real Valladolid en edad cadete. Después llegó una cesión a la Cultural Leonesa con la que ascendió a Segunda, un desembarco en el primer equipo pucelano que convirtió en ascenso a Primera y un total de nueve temporadas en el fútbol profesional.

No obstante, la situación económica del FC Cartagena es limitada. Debe escoger muy bien el cuadro portuario las operaciones que ataca, las que desecha y en qué guerras entra. No estará sólo en la puja por Villa, que cuenta con el fuerte interés de equipos punteros de Primera RFEF e incluso podría seguir teniendo hueco en Segunda División.

El Cartagena ha dado el primer paso. Ha dejado claro que el jugador tiene hueco en su plantilla y ahora debe convencerle de unirse al equipo. Será trabajo de Íñigo Vélez y Javier Hernández en esa negociación que va más allá de lo económico y que pone en valor el trato personal, el buen ambiente del grupo o la pasión que se vive en el Cartagonova.

Noticias relacionadas

A sus 31 años, el atacante ilorcitano sigue teniendo mucho fútbol en sus pies y ni rastro de aquella grave lesión de hace ya tres años. Bajar a Primera RFEF para volver a ser protagonista en un equipo ganador es un reto que motiva al futbolista. Los tiempos del mercado dirán si es hora de que los caminos de Villa y el FC Cartagena se junten.