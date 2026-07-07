La Deportiva Minera inicia una nueva etapa con nuevos inversores para reforzar un proyecto "más ambicioso"

La Deportiva Minera ya tiene definido el camino con el que afrontará la temporada 2026-27. Después de varias semanas de incertidumbre tras quedarse a las puertas del ascenso a Primera Federación, el presidente del club, José Blaya, presentó este martes a los nuevos integrantes del proyecto, que llegan para reforzar la estructura institucional y económica de la entidad minera.

El exfutbolista Enrique Romero, el empresario Carlos García y el inversor serbio Michu se incorporan al club con el objetivo de aportar recursos, experiencia y nuevas vías de crecimiento en un proyecto que, según insistieron todos los comparecientes, mantendrá la filosofía que permitió al conjunto de Llano del Beal firmar la mejor temporada de su historia.

Blaya no ocultó que los dos últimos meses han sido especialmente difíciles. "Han sido semanas muy complicadas. Hasta que no tenía claro el proyecto no quería hablar. Hoy vuelvo a sentirme fuerte y con ganas", explicó el máximo dirigente, quien reconoció haber mantenido conversaciones con cerca de dos centenares de posibles inversores antes de alcanzar un acuerdo con los nuevos socios.

El presidente aseguró que su incorporación supone "un apoyo en todos los sentidos", tanto económico como en la gestión diaria del club. "No vienen solo a aportar dinero. Quiero que me ayuden en el día a día, en la parte profesional y también en la personal. Somos más personas empujando el mismo proyecto y eso hará que sea mucho más fácil", afirmó.

Blaya también reconoció que la decepción por el desenlace de la pasada campaña, cuando la Minera rozó el ascenso, le dejó muy afectado. Sin embargo, aseguró haber recuperado la ilusión gracias a la llegada del nuevo grupo inversor. "Me han devuelto las fuerzas y las ganas. Creo que la Minera va a volver a ser la de antes, incluso mejor".

Un proyecto continuista, pero con más recursos

Uno de los mensajes que más se repitió durante la comparecencia fue el carácter continuista del proyecto. Carlos García explicó que la intención no es modificar la línea deportiva ni institucional que tan buenos resultados dio la pasada temporada, sino dotarla de mayores medios: "El trabajo que se había hecho era espectacular. Venimos porque creemos que ya existe una base muy sólida y pensamos que podemos ayudar a hacer el club un poco más grande", señaló.

El nuevo inversor confirmó que las conversaciones con Blaya fueron intensas y que adquirieron una participación en la entidad tras varias semanas de negociación. Además, avanzó que el objetivo deportivo seguirá siendo máximo.

"Nunca somos conformistas. Queremos igualar lo del año pasado y, si es posible, mejorarlo. Luego será la competición la que nos ponga en nuestro sitio, pero nuestra aspiración siempre es estar arriba", aseguró.

García también explicó que la planificación deportiva comenzó hace apenas unos días debido al retraso provocado por el proceso de negociación, aunque pidió tranquilidad y anunció que toda la estructura deportiva, así como el nuevo entrenador, se presentarán oficialmente en una comparecencia específica.

Enrique Romero vuelve al fútbol

Uno de los nombres propios de la presentación fue el del exfutbolista Enrique Romero, que regresa al mundo del fútbol después de varios años completamente desvinculado de los banquillos y los despachos. Tanto es así que ha aclarado que no conocía mucho ni de la Minera ni de la categoría donde va a estar el club.

El exjugador explicó que aceptó la propuesta por la confianza depositada en el proyecto y por su relación personal con Carlos García: "He estado muchos años alejado del fútbol porque nunca había recibido una propuesta que realmente me convenciera. Ahora vuelvo con mucha ilusión y con ganas de aportar toda la experiencia que me dio mi carrera profesional", explicó.

Enrique Romero ejercerá un papel de apoyo al presidente y a la estructura deportiva, aportando su conocimiento del fútbol profesional y colaborando en diferentes aspectos relacionados con la gestión del club.

Michu aportará experiencia internacional

La tercera incorporación al proyecto es la del empresario serbio Michu, propietario de un club de fútbol en su país y con varios años de residencia en España.

El nuevo socio explicó que quedó convencido por el crecimiento experimentado por la Deportiva Minera durante las últimas temporadas y mostró su intención de abrir nuevas vías de colaboración internacional.

Entre ellas destacó la posibilidad de establecer relaciones deportivas con su club en Serbia para facilitar la llegada de jóvenes futbolistas o generar sinergias entre ambas entidades.

"No llevo suficiente tiempo para valorar todavía cómo está el club por dentro, pero creo que podemos aportar experiencia y nuevas oportunidades para que la Minera siga creciendo poco a poco", señaló.

Blaya: "La Minera sigue y el proyecto es muy ambicioso"

El presidente cerró la comparecencia lanzando un mensaje de tranquilidad tanto a la afición como al entorno del club después de semanas de rumores.

"La Minera sigue. Tenemos un proyecto muy ambicioso y vamos a seguir trabajando para hacer disfrutar a nuestra gente", afirmó.

Aunque reconoció que la planificación deportiva marcha con cierto retraso respecto a otros equipos de Segunda Federación, se mostró convencido de que volverán a construir una plantilla competitiva.

"Siempre hemos tratado al futbolista como si estuviera en su casa y eso seguirá siendo igual. Estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada", concluyó.

Antonio Martínez, en el aire

Uno de los asuntos que quedó sin resolver durante la presentación fue la continuidad de Antonio Martínez, director deportivo del club y mano derecha de José Blaya durante las últimas temporadas.

Preguntado por las informaciones que apuntan a su posible salida, el presidente confirmó que la decisión todavía no está tomada y que será el propio Antonio quien determine si continúa formando parte del proyecto: "Ojalá siga con nosotros porque para mí ha sido mi mano derecha, pero será una decisión suya. Si continúa estaré muy contento y, si decide marcharse, también lo entenderé porque hemos vivido muchas cosas juntos y nuestra relación personal seguirá siendo la misma", explicó Blaya.

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El club anunció que será en la presentación del proyecto deportivo cuando se den a conocer oficialmente tanto el nuevo entrenador como el resto de integrantes del área técnica y la configuración de la plantilla para la próxima temporada.