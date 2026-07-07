Cristiano dice adiós entre lágrimas: "La verdad es que fue mi último Mundial"

Cristiano Ronaldo confirmó lo que ya parecía un secreto a voces tras caer eliminado ante España en los octavos de final del Mundial 2026. El futbolista portugués disputó ante el conjunto de Luis de la Fuente su último partido en una Copa del Mundo, poniendo punto final, seguramente, a la gran espina que le quedará en una carrera impresionante.

Con 41 años, el '7' de Portugal sabe que sería muy difícil llegar en buenas condiciones al Mundial de España, Portugal y Marruecos. Su hermana ya lo dejó entrever tras el duelo ante Colombia, pero en la zona mixta fue el propio Cristiano quien no dejó lugar a dudas en una noche muy dura para él: "Estoy triste por salir así del Mundial, pero como dije ayer, lo di todo. Me voy con la conciencia tranquila. Hay que seguir, la verdad es que fue mi último Mundial. Pero lo demás ya habrá tiempo para pensarlo, estar con mi familia y no decidir las cosas con la cabeza caliente".

Las imágenes al término del encuentro mostraron a un Cristiano totalmente roto, llorando sobre el césped del estadio mientras jugadores de ambas selecciones se acercaban para consolarlo.

Cristiano no pudo esconder su tristeza por la eliminación, aunque también quiso valorar muy positivamente su etapa con la selección: "Fue un partido muy equilibrado, podría haber ganado cualquiera. España ha tenido esa puntita de suerte, pero el fútbol es así. Fue un partido bien disputado. Mañana me voy a levantar con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos para Portugal, antes no habíamos ganado nada. El mayor título que gané fue la Eurocopa de 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial".

Seis Mundiales y unas semifinales

El cinco veces Balón de Oro se despide de los Mundiales con la sensación de que este trofeo ha sido siempre su gran espina, pese a marcharse con un récord que difícilmente será igualado: marcar en seis Copas del Mundo diferentes, algo que ningún otro futbolista ha conseguido.

Cristiano disputó su primer Mundial en Alemania 2006, cuando tenía 21 años, y firmó su mejor actuación al alcanzar las semifinales. Era la segunda vez en la historia que Portugal llegaba tan lejos en una Copa del Mundo, aunque acabó cayendo ante Francia por un solitario gol de Zidane desde el punto de penalti.

En esta ocasión, Portugal llegaba como una de las grandes favoritas gracias al gran momento de futbolistas como Vitinha, João Neves o Nuno Mendes. Sin embargo, solo el lateral estuvo a la altura en el escenario más exigente del fútbol mundial. Cristiano logró marcar tres goles y, sobre todo, consiguió anotar por primera vez en su carrera en una eliminatoria de una fase final del Mundial, cuando empató el partido de dieciseisavos frente a Croacia desde el punto de penalti.

Fuente: Sport