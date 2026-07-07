Carolina Marín, madrina en la UCAM

El Palacio de los Deportes de Murcia ha acogido el solemne Acto de Graduación de los alumnos de las Facultades de Deporte y de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la UCAM, ceremonia con la que se pone fin a los nueve actos de graduación de este curso académico.

La celebración ha estado presidida por Josefina García, rectora de la Universidad Católica de Murcia, y ha contado como madrina con la deportista olímpica y tres veces campeona mundial, Carolina Marín. Durante el acto, Marín ha hecho entrega de su diploma al también atleta olímpico Miguel Ángel López, como graduado en el Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo.

La cita ha coincidido precisamente con la concesión a Carolina Marín, por parte del Gobierno, de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en reconocimiento a su trayectoria y al legado que deja. En su discurso, la madrina, también premio 'Princesa de Asturias', ha puesto en valor el papel de los profesionales que la han acompañado en su carrera: "Yo he vivido momentos maravillosos, pero también otros muy difíciles. Y, si conseguí volver una y otra vez, fue porque nunca estuve sola. Hubo profesionales que no solo cuidaron mi cuerpo; también me ayudaron a recuperar la confianza cuando parecía que todo se había detenido". Asimismo, ha tenido un emotivo recuerdo para la presidenta de la institución y su fundador: "María Dolores García y nuestro querido José Luis Mendoza, porque gran parte de lo que representa hoy la UCAM nació de su visión, de su apuesta por el deporte, la formación y las personas".

Dirigiéndose a los nuevos graduados, la campeona olímpica ha destacado que "os pido una cosa: no perdáis nunca la pasión que os ha traído hasta aquí. Seguid formándoos, sed exigentes con vosotros mismos y nunca dejéis de creer en el valor de vuestro trabajo".

Sobre la concesión de la Gran Cruz al Mérito Deportivo la ha acogido con agradecimiento y humildad, diciendo que "me siento muy orgullosa, es una responsabilidad bastante grande, y estoy muy agradecida al Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, por concederme este reconocimiento tan especial, que estoy segura de que en España hay muchísimos deportistas que se lo merecen. Os podéis imaginar la felicidad y gratitud que siento".

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Además, al igual que se ha hecho en todas las ceremonias de graduación de este curso, la comunidad universitaria ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela, país del que proceden 114 estudiantes que se han formado este curso en la UCAM.