El Alhama ElPozo ya perfila la temporada 26-27

El Alhama ElPozo 2026-27 ya ha empezado a realizar los primeros movimientos para la temporada próxima donde militará en Primera Federación, que es la segunda categoría del fútbol femenino tras un paso fugar por la Liga F.

La familia Garcia continua con el proyecto con la intención de volver a la élite. Antonio García seguirá como presidente; su hijo, Randri García, como técnico responsable de todo, y la nuera, Tamara García, esposa de Randri, como directora deportiva.

Siete jugadoras del plantel anterior han sido renovadas. La capitana Judith cumplirá su décima temporada. Yannel afrontará la tercera; Raquel Pinel, la quinta; la canaria Astrid se prepara para el cuarto año en el equipo alhameño; Nuria, la tercera, Encarni, la segunda y Alba Santamaría, la cuarta.

En el capítulo de fichajes, los técnicos alhameños han empezado por apuntalar la portería. No van a seguir ni Sol Belotto ni Elena del Toro. Ha regresado la alicantina Laura Martínez tras su paso por el Real Oviedo. Laura estuvo cuatro temporadas en el Alhama ElPozo.

Y el fichaje más llamativo es el de la cancerbera británica Chelsea Ashurst. Tiene treinta y seis años, aunque lleva en España desde los dieciocho. Viene del Dux Logroño. Antes estuvo cinco temporadas en el Sporting de Huelva, cuatro en el Málaga y dos en el Barça.

Tambien ha llegado la extremo izquierda Celia Gómez, de veintitrés años, procedente del Fundación Albacete.

Otras dos jugadoras del club manchego han llegado a la disciplina azulona, la delantera gaditana Laura Moreno y la centrocampista cántabra Lara Sierra.

El Alhama ElPozo volverá a jugar esta campaña en el campo José Kubala a la espera de que se termine el del Condado de Alhama.

El equipo de Randri ya conoce a sus rivales. El campeonato empezará el trece de septiembre. Los catorce equipos que conformarán la Primera Federación junto al Alhama son, el Atlético de Madrid B, el Barcelona B, Osasuna, Real Sociedad B, Sportextremadura, Alba, Tenerife, Real Madrid B, Cacereño, Athletic B, Villarreal B y el también descendido, Levante.

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Las alhameñas jugarán el primer partido como locales ante el Levante y después viajarán hasta la capital de España para enfrentarse al Real Madrid B.