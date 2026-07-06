El UCAM Murcia será cabeza de serie en el sorteo de grupos de la Basketball Champions League

El UCAM Murcia CB conocerá camino en la Basketball Champions League este miércoles con el sorteo de la fase de grupos. Después de caer en la fase previa la pasada temporada, al perder en el definitivo encuentro ante el Elan Chalon francés y disputando finalmente la FIBA Europe Cup, el conjunto universitario regresa a la máxima competición de la FIBA por la puerta grande.

Avalado por su cuarta plaza conquistada en la Liga Endesa el pasado curso y por ser uno de los equipos en las posiciones más altas del ránking de la Federación Internacional de Baloncesto debido a su desempeño en las últimas tres campañas, los de Sito Alonso partirán como cabezas de serie en el sorteo fijado para este miércoles 8 de julio a las 11.30 horas.

Así pues, el conjunto universitario encabezará este sorteo, que se podrá seguir a través del canal oficial de la BCL en YouTube, desde el 'Bombo 1' y evitará de esta forma a varios de los equipos punteros de la competición. Es decir, el UCAM Murcia no se cruzará en la fase regular ni con el Unicaja Málaga o el Rytas Vilnius lituano, vigente campeón la BCL. Como tampoco se enfrentará en esta primera fase al AEK Atenas griego, al Galaratasaray turco, el Hapoel Holon isrealí, al Nymburk checo ni al Telekom Baskets Bonn alemán al partir todos ellos desde el primer bombo.

A partir de ahí, el grupo del UCAM Murcia se compondrá con un rival del Bombo 2, otro del Bombo 3 y un último del Bombo 4, al que dos equipos accederán desde la fase previa. Al no poder enfrentarse equipos del mismo país en la fase regular, el cuadro de Sito Alonso también evitará en este sorteo al Joventut (Bombo 2) y al Surne Bilbao (Bombo 4).

Así son los bombos del sorteo de grupos de la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Algunos viejos conocidos

En el Bombo 2 se encuentra el Alba Berlín como uno de los rivales más peligrosos, los dos franceses con más recorrido en la competición como el Nanterre 92 o el SIG Strasbourg, el Pallacanestro Reggiana o el Falco Szombathely húngaro, uno de los rivales con el que más veces se ha cruzado el UCAM Murcia durante sus ocho temporadas en Europa.

En el Bombo 3 se encuentran otros viejos conocidos para los murcianos como el Giants Antwerp belga, el Juventus Utena lituano o el Igokea bosnio. También podría cruzarse con el Sabah BC de Azerbaiyán, equipo desde el que ha llegado el pívot Jean-Marc Pansa al UCAM Murcia este verano.

El pívot Jean-Marc Pansa, nuevo jugador del UCAM Murcia, con el Sabah BC. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

En el Bombo 4 la Cibona croata, el Porto portugués o el Trabzonspor turco, que recientemente ha fichado al exuniversitario Troy Caupain, también podría cruzarse en el camino de los de Sito Alonso.

Mismo formato

El formato continúa siendo el mismo al de otras ediciones. El primer clasificado en la fase regular accederá al Top-16, mientras que los segundos y los tercerso disputárn una eliminatoria de Play-in, al mejor de tres partidos, para acceder a dieciseisavos. En el Top-16 se formará cuatro grupos de cuatro equipos y los dos primeros clasificados serán los que disputen los cuartos de final en una eliminatoria, de nuevo, al mejor de tres encuentros. De ahí se obtendrán los cuatro equipos que finalmente disputen el título en la Final Four.

Marcis Steinbergs entra a canasta en un partido con el Baxi Manresa ante el Andorra. / | ACB PHOTO/Dani Catalán

Como viene siendo habitual, el UCAM Murcia deberá incluir en las convocatorias de sus encuentros de la BCL a cinco jugadores con categoría de cupo de formación. Para esta temporada en su actual róster cuenta con los aleros Will Falk y Sander Raieste, el ala-pívot Rubén López de la Torre y los pívots Emanuel Cate y Moussa Diagne.

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Además, se da la circunstancia de que para la competición europea el ala-pívot Marcis Steinbergs (uno de los tres fichajes este verano del club murciano) también cumple con esta normativa, aunque no así para la ACB, por lo que ya son seis las piezas con las que Sito Alonso podrá maniobrar a la hora de compaginar el doble calendario y mantener así la política de rotaciones instaurada el pasado curso, de la que que tan buen rendimiento obtuvo.