El UCAM Murcia renueva a Michael Forrest y DeJulius se aleja

De ser la pareja de bases del mejor UCAM Murcia CB de la historia en la Liga Endesa a convertirse en dos vasos comunicantes. Esto es lo que ocurre con el binomio formado entre Michael Forrest y David DeJulius. La renovación del primero, anunciada por el club universitario este lunes a través de sus canales oficiales, supone que ambos jugadores cuenten ahora con contrato hasta 2027, pero puede que tan solo sea por un periodo corto de tiempo.

Porque este movimiento puede entenderse como la antesala al traspaso de David DeJulius en las próximas horas. El base norteamericano, a pesar de terminar la temporada lesionado debido a la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho en el segundo partido de cuartos de final ante el Barça, ha despertado el interés de varios equipos europeos y su futuro se encuentra cada vez más lejos del Palacio de los Deportes.

En su estreno en la ACB se ha convertido en el mejor base de la temporada y peleó hasta las últimas jornadas por ser el máximo anotador, lo que le ha permitido recuperar su cartel después de pasar por Grecia, Alemania, Israel o Turquía.

David DeJulius, con semblante de preocupación, a la finalización del encuentro en el Palau Blaugrana entre el Barça y el UCAM Murcia / David Grau/ACB Photo

De hecho, según ha trascendido en diversos medios, el norteamericano podría regresar a este último país al estar interesado el Besiktas en hacerse con sus servicios. Eso sí, para que esto ocurra, primero deberá alcanzar un acuerdo de traspaso con el propio UCAM Murcia, al tener contrato hasta 2027. A sus 26 años, asumió el liderazgo del club murciano en el tramo decisivo de la competición, especialmente en una segunda vuelta en la que los universitarios fueron el mejor equipo, y mantenerse como la piedra angular del nuevo proyecto podía ser una de las bazas para su continuidad.

Sin embargo, la irrupción del Besiktas, que le permitiría regresar al escaparate de la Euroliga durante la 2026-2027, puede convertirse en el principal argumento para que DeJulius cambie finalmente de aires.

Forrest quería seguir

Por lo tanto, todo apunta a que Sito Alonso contará la próxima campaña con Michael Forrest y Juani Marcos, uno de los tres fichajes del equipo universitario este verano junto al pívot Jean-Marc Pansa y el ala-pívot Marcis Steinbergs, como su nueva pareja de bases para la próxima temporada. A ellos se les puede unir el base-escolta Souley Boum, quien ha disputado las ventanas FIBA con Guinea recientemente y por el que ha trascendido el interés del UCAM Murcia.

"La diferencia entre Forrest y Cacok es que Cacok en todo momento estaba pensando en ir a otro sitio a ganar más dinero y Forrest, su objetivo en los últimos meses es quedarse en Murcia. Entonces, lógicamente, cuando un jugador quiere quedarse en el UCAM Murcia siempre es más fácil poder entenderte", comentó hace apenas unos días Alejandro Gómez, director general del club, en su encuentro con los medios de comunicación.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, antes de un partido esta temporada en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Un acuerdo con el base norteamericano, con pasaporte jamaicano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario, que finalmente ha llegado a buen puerto. En el caso del pívot, el club le ha incluido este mismo lunes en el derecho de tanteo junto a Kelan Martin.

Se da la circunstancia de que, junto al pívot Emanuel Cate, el base Michael Forrest ha sido el único jugador de la plantilla que ha disputado todos los partidos de la ACB esta temporada. Así pues, el base ha promediado 11,8 puntos y 1,9 asistencias durante su estreno en la Liga Endesa. Sus 30 puntos, en la victoria ante el Valencia Basket en la primera vuelta, o las 6 asistencias en la última jornada en el triunfo frente al Hiopos Lleida han sido sus mejores marcas.

Forrest ha sido uno de los jugadores de la Liga Endesa con más triples convertidos durante el campeonato, con 68, y un acierto del 33,2%.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Hiopos Lleida en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Con su renovación, y con la posible marcha de DeJulius, podría asumir un mayor rol en su segunda temporada en Murcia, sobre todo por la adaptación que tanto Juani Marcos como Souley Boum, si se acaba dando su fichaje, deberán realizar durante los primeros meses.

Así está la plantilla

La idea del UCAM Murcia es la de contar con un róster de 15 jugadores, actualmente tiene esa cifra con contrato en vigor.

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