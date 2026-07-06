El UCAM Murcia incluye en el derecho de tanteo a Devontae Cacok y Kelan Martin

Dos nombres del UCAM Murcia CB figuran en una de las fechas más importantes de cada verano. Y es que tanto el pívot Devontae Cacok como el ala-pívot Kelan Martin han sido incluidos en el derecho de tanteo por parte del club murciano. Es decir, que el conjunto universitario puede mantener la prioridad sobre estos dos jugadores si cualquier ACB muestra su interés por ellos este mismo verano o si deciden regresar a la Liga Endesa en futuras temporadas.

Con este movimiento, si algún equipo de la Liga Endesa quisiera contratar tanto a Cacok como a Kelan Martin, el UCAM Murcia tendría la prioridad para poder igualar esa oferta u obtener a cambio alguna contraprestación económica. Misma situación si esa operación no acaba ocurriendo este verano, y ambos jugadores deciden continuar sus carreras fuera de España, pero sí se diera el caso temporadas más tarde.

Devontae Cacok, en el partido UCAM Murcia-San Pablo Burgos. / | ISRAEL SÁNCHEZ

"Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo sábado 18 de julio. Los clubes interesados en algún jugador incluido en la lista deberán presentar el documento de oferta en la acb, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga", ha comunicado la ACB a través de sus canales oficiales.

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Devontae Cacok y Kelan Martin han sido los dos únicos jugadores de la plantilla que han finalizado sus respectivos contratos y han sido inscritos bajo esta normativa. No ha sido el caso, por ejemplo, del escolta Jaylen Hands o el base Michael Forrest.