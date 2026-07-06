Rubén Richarte, séptimo fichaje del FC Cartagena

Sigue avanzando el Fútbol Club Cartagena en su confección. Tras incorporar a Marcelo dos Santos, Grégory Kelo, Abdel-Lah, Pablo Clavería, Adrián Corral e Ibán Ribeiro, el club portuario suma un efectivo más para el ataque. El extremo derecho se ve reforzado con la llegada de Rubén Richarte (Cádiz, 19 años) procedente del Betis Deportivo. Firma en propiedad por dos temporadas tras rescindir con el filial bético y después de una temporada cedido en el Arenteiro.

Son ya nueve movimientos los que ha acometido el cuadro cartagenero en el mercado estival con el anuncio de Rubén Richarte. El quinto que cumple con un perfil de juventud y apuesta de futuro. El gaditano, que desempeña su mejor fútbol desde el extremo diestro, ha militado el último curso en el Arenteiro cedido por el Betis.

A la cantera bética llegó en 2024 para su equipo juvenil. En su primera campaña marcó 8 goles. En el verano de 2025, el Arenteiro consiguió su cesión y le dio un rol de titular hasta que el Real Betis lo repescó en invierno viendo su buen nivel con dos asistencias en doce partidos, pero un problema federativo no le permitió jugar con los verdiblancos y se quedó sin competir durante cuatro meses.

Noticias relacionadas

El joven futbolista se une al proyecto albinegro para comenzar a cerrar una banda derecha que sólo contaba con el canterano Iker Abellán. Ocupa plaza sub 23 y significa otra apuesta por el talento joven de la dirección deportiva del FC Cartagena.