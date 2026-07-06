Primera RFEF
El Real Murcia, sin confianza ciega en la cantera
El central Héctor Pérez tiene confirmado su sitio en la plantilla de Guilló, aunque el Real Murcia todavía no le ha asegurado una ficha sub-23 del primer equipo
Jugadores como Yoldi y Meca no entran ni como Plan B
El éxito del Imperial con su ascenso a Segunda RFEF no parece que vaya a servir para que el Real Murcia tire más de cantera y menos de cartera. Tampoco la gran proyección ofrecida por Héctor Pérez en una temporada nefasta defensivamente ni el compromiso de futbolistas como Jorge Sánchez y Yoldi ante la bajada de brazos de muchos de los ‘galácticos’ en un buen tramo de la competición.
Ni esos ejemplos parecen haber llevado al Real Murcia a dar un volantazo en su estrategia deportiva y dejar de lado la cartera para apostar por la cantera. Porque, aunque en las tres temporadas que lleva Felipe Moreno al frente la cartera ha dado más disgustos que alegrías en Primera RFEF, este verano que parecía iba a ser diferente, va camino de convertirse en más de lo mismo.
Cuando estamos a solo nueve días para que la plantilla de Sergi Guilló comience a oficialmente la pretemporada, el Real Murcia todavía no ha sido capaz de premiar a Héctor Pérez con una de las fichas sub-23 del primer equipo. Nadie duda de que el central alicantino estará a las órdenes de Guilló, pero cuando muchos aficionados lo ven como titularísimo e incluso se habla de que tiene ofertas para salir de Nueva Condomina, el Real Murcia sigue sin depositar en él una confianza ciega.
Pese a contar con hasta siete fichas sub-23 disponibles -ahora mismo la única ocupada es la de Piñeiro-, en Nueva Condomina se sigue dudando de si guardar una de ellas para Héctor o de si dejar al alicantino con ficha del Imperial aunque en dinámica del primer equipo. Pero la falta de confianza no acaba ahí, y es que no se descarta que llegue otro fichaje para dar un salto de calidad al centro de la defensa.
Si finalmente hay un refuerzo más de máximas garantías, el propio Real Murcia dejaría a Héctor Pérez en una situación delicada, dado que ahora mismo en esa zona ya están Óscar Gil, Joan Rojas, Alberto González y un Antxón Jaso al que Guilló quiere ver en pretemporada antes de tomar una decisión sobre su continuidad o no en el club.
Sí, pero no
Pero si Héctor Pérez, después de coger el guante cuando el equipo lo necesitaba y demostrar su gran proyección, está en una situación de ‘sí, pero no’; más negro es el panorama de otros futbolistas del Imperial que se van a tener que conformar con el premio de jugar en Segunda RFEF, porque, visto lo visto, están completamente descartados para un ‘Plan A’ y no parecen contemplados para un ‘Plan B’ salvo que el mercado acabe fallando a Manuel Sánchez Breis en algunas de sus segundas opciones.
El pichichi del Grupo XIII, a la espera
Uno de los casos más llamativos es el de Alejandro Meca. El extremo lorquino ha marcado hasta 25 goles con el filial, cinco de ellos en el Grupo XIII. Con esos números, a nadie le extrañaría que el Real Murcia le premiara con de las fichas sub-23 de la plantilla de Guilló, siendo un complemento para el ataque murcianista.
Pero para ver si existe esa verdadera confianza en el lorquino habrá que ver cómo avanza el mercado. Por ahora parece que Sánchez Breis no lo tiene en cuenta como delantero, porque el director deportivo grana lleva varias semanas peinando ese mercado para conseguir un futbolista que complemente a Flakus y Ortuño, sin finalmente este no acaba siendo descartado.
La opción más plausible sería que, una vez firmado a Javi Moreno para el extremo, el Murcia confirme a Meca como la alternativa al almeriense, sin embargo, no parece ser ese el plan que tienen previsto los dirigentes granas, que ya han dejado caer que el lorquino formará parte de los jugadores que hagan la pretemporada con Guilló, pero que su ficha estará en el Imperial en Segunda RFEF, desde donde se le podría reclamar en caso de ser necesario. Algo complicado si se firma un segundo extremo, ya que el pichichi del Grupo XIII quedaría como un ‘Plan C’ si acaso.
Y algo parecido ocurriría con jugadores como Yoldi y Jorge Sánchez. El ascenso del Imperial a Segunda RFEF ha quitado de encima un problema a los granas, que ya tienen la excusa de que el B juega en una categoría mayor para no dar ninguna ficha del primer equipo a los futbolistas de la cantera.
Sekou mira a Francia y Jon García firma por el Intercity en Segunda RFEF
Después de la desastrosa temporada firmada por el Real Murcia en esta temporada 25-26, los descartes del club grana no tendrá fácil encontrar un buen acomodo para el siguiente curso. De momento, solo dos jugadores han sido confirmados por sus nuevos equipos. Víctor Narro jugará cedido en el Hércules, mientras que el central Jon García ha fichado por el Intercity de Segunda RFEF. Ambos futbolistas ya habían acabado su compromiso con los murcianistas al no tener contrato más allá del 30 de junio.
Los que sí tienen contrato y no cuentan son Álvaro Bustos, Ekain y Sekou. Los tres están condenados a salir de la plantilla murcianista, pero de momento no hay noticias. Teniendo en cuenta que lo de Bustos y Ekain va para largo, ya que ambos futbolistas intentarán garantizarse la mejor indemnización, el Real Murcia busca una solución para Sekou. La idea es sacar al centrocampista cedido, pero habrá que ver cómo acaba resolviéndose esta situación. Aunque se había hablado de que el futbolista podría recalar en el Águilas FC después del ascenso a Primera RFEF de los costeros, Sekou prefiere mirar al extranjero. De hecho, ha trasladado al Real Murcia su idea de jugar en Francia.
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