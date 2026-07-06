Mara Peñalver: «Se te llena el corazón al ver que el esfuerzo ha merecido la pena»

Con apenas 15 años, Mara Peñalver (Murcia, 15 de abril de 2011) ya sabe lo que significa subir al podio de un Campeonato del Mundo. La regatista murciana ha puesto el broche de oro a su etapa en la clase Optimist conquistando la medalla de bronce femenina en el Mundial disputado en Tánger (Marruecos), un resultado al que añadió el oro por equipos con la selección española y la plata en la Nations Cup, clasificación que premia el rendimiento conjunto de los regatistas de cada país.

Un triple éxito que confirma a la deportista del Club Náutico Mar Menor como una de las grandes promesas de la vela española. No en vano, este curso también se proclamó campeona de España, terminó segunda en la Copa de España y ganó las cinco pruebas del circuito Sailing Cup en las que participó.

Mara es de una familia de regatistas. Su abuelo, su padre y su hermano mellizo Ángel, que también compite y que en las próximas fechas se marcha a Grecia al Europeo de ILCA 6 y en agosto participará en el Mundial de ILCA 4 en Dinamarca, son su mayor apoyo.

Cuando habla de lo conseguido, Mara no lo hace desde la euforia, sino desde la serenidad de quien sabe todo lo que hay detrás de una medalla: «Este éxito me produce mucha emoción, de dejarme completa por ya haberlo acabado», resume al recordar una competición que reunió en aguas marroquíes a 293 regatistas de 73 países, los mejores especialistas del mundo en la clase Optimist.

La murciana llegó incluso a liderar la clasificación femenina durante la primera fase del campeonato antes de terminar tercera, solo por detrás de la puertorriqueña Inés Méndez-Larminaux y la hongkonesa Margaux Nguyen-Minh. Además, concluyó vigésima en la clasificación absoluta entre 284 participantes.

Pero si hay un recuerdo imborrable de aquellos días en Tánger, no tiene que ver con la medalla individual: «Me quedo con el momento del por equipos, porque fue el más emocionante y donde había más sentimientos», explica. Una prueba en la que España conquistó el título mundial por tercera vez en su historia y en la que Mara tuvo un papel decisivo.

La celebración tampoco se olvida fácilmente. «Fue un momento muy bonito. Ver que tanto esfuerzo tenía su recompensa, la verdad es que se te llena el corazón», recuerda.

Una tradición familiar

Hablar de Mara Peñalver es hablar también de una familia que respira vela. Su abuelo, su padre y su hermano mellizo Ángel, que también compite y que en las próximas fechas se marcha a Grecia al Europeo de ILCA 6 y en agosto participará en el Mundial de ILCA 4 en Dinamarca, son su mayor apoyo.

«La vela la llevamos en la sangre. Mi hermano también navega y toda la familia me ayuda muchísimo porque me entienden y siempre están para mí», asegura. Ese entorno también le ha servido para mantener los pies en el suelo pese a que muchos ya la señalan como una futura referencia de la vela nacional: «Me alegra mucho cuando hablan bien de mí, pero tampoco se me sube a la cabeza porque no quiero hacerme ilusiones», dice con una madurez impropia de su edad.

Ahora llega uno de los momentos más importantes de su carrera. Terminada su etapa en Optimist, deberá decidir cuál será el siguiente barco desde el que perseguirá su sueño. Sobre la mesa aparecen opciones como el ILCA 4, el 29er o el 420, una decisión que todavía no está tomada: «Aún no lo tengo claro. Tengo que probarlos y hablarlo con los entrenadores», reconoce.

Tampoco habla de medallas olímpicas ni de grandes metas a largo plazo. Su prioridad es mucho más inmediata: «Mi objetivo ahora es encontrar el barco que me guste para poder seguir navegando y compitiendo».

Más que un deporte

Detrás de los éxitos deportivos hay una realidad mucho menos visible. Horas de entrenamiento, concentraciones, viajes y una organización diaria que condiciona toda la vida familiar.

Su padre, Curro Peñalver, conoce perfectamente esa cara menos conocida de la vela: «Siempre le digo lo mismo: que se esfuerce al máximo. La recompensa llega con el esfuerzo continuo y diario. No hay que fijarse en el resultado, sino en el trabajo», explica.

Las cifras ayudan a entender la magnitud del sacrificio. Los jóvenes regatistas del equipo nacional entrenan alrededor de veinte horas semanales y pasan entre 210 y 230 días al año navegando. Jornadas que comienzan antes de las ocho de la mañana con reuniones técnicas, continúan durante horas en el agua y terminan por la noche preparando la jornada siguiente: «Son deportes de muchísimas horas. Aprenden paciencia, a gestionar la frustración y a entender que todo llega a través del esfuerzo», señala.

Ese nivel de exigencia también obliga a convivir con los estudios. Mara ha pasado alrededor de 35 días preparando el Mundial fuera de las aulas y tuvo que adelantar todos sus exámenes finales antes de viajar a Marruecos: «El trabajo es suyo. Se llevan los deberes, estudian cuando pueden y el colegio adapta los exámenes, pero al final son ellos los que aprenden a organizarse solos», explica su padre.

La vela, la prioridad

La frase que mejor resume el camino recorrido por Mara nació hace años de boca de uno de sus entrenadores de formación, Pepe Soto, una persona a la que la familia sigue considerando una referencia: «Nos decía que había que elegir entre vida o vela. Si quieres llegar arriba tienes que renunciar a muchos cumpleaños, comuniones y fines de semana con los amigos. Así es la vela de base», recuerdan padre e hija.

Esas renuncias son las que hoy convierten una medalla en mucho más que un resultado deportivo.

Dentro la brillante generación que tiene ahora la vela española, aparece el nombre de Mara Peñalver, una joven murciana que ha cerrado la mejor etapa posible en la categoría de formación y que ahora afronta un nuevo desafío.

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El barco cambiará. Las aguas también. Pero hay algo que seguirá siendo exactamente igual: el esfuerzo que, como ella misma dice, acaba llenando el corazón.