Segunda RFEF
El Lorca Deportiva ficha a Adrián Cagigal
Adrián Cagigal Acebo (Ribamontán al Mar, 2004) es desde hoy nuevo jugador del Lorca Deportiva. El defensa central diestro sub-23 procede del Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, de Segunda Federación, con el que ha jugado 29 partidos esta última temporada. Antes estuvo en el UM Escobedo, también de Segunda, y el AD Siete Villas, de Tercera Federación y se formó en la cantera del Club Bansander.
Cagigal es la octava incorporación del club lorquino. Se une a los fichajes de Antonio Sola, Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz, y las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García. Ya son ya 17 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.
Confirmados seis amistosos
El sábado 6 de agosto el Lorca Deportiva jugará en la localidad almeriense de Cantoria un tres en uno con el Almería B y el Cantoria.
El miércoles 5 de agosto jugará la semifinal del Trofeo Manny Pelegrín ante el Águilas en el estadio Artés Carrasco.
El doce, se enfrentará, o bien por el tercer y cuarto puesto, o la final. Será ante el Cieza o el Real Murcia.
El quince en el campo de El Rubial, el clásico de cada año, ante el Águilas.
El viernes 21 en la pedania lorquina de la Zarcilla de Ramos ante el Pulpileño.
Y el martes 25 ante el Alcoyano en el campo del Collao.
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