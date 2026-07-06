MUNDIAL 2026
Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
Consulta cómo quedan los octavos del Mundial 2026, con los resultados de dieciseisavos, cómo se reparten los cruces y los posibles cuartos de final así como el camino de la selección española hacia la gran final
Alguer Tulleuda Bonifacio
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a octavos. Después de una disputada ronda de dieciseisavos de final, solamente 16 selecciones siguen adelante en el torneo con un único sueño compartido: alcanzar la gran final del 19 de julio y ser los próximos campeones de la Copa del Mundo.
En esta edición, los cruces arrancaron desde los dieciseisavos de final, una ronda adicional que permitió a algunas selecciones menos habituales en estas instancias enfrentarse a las favoritas del torneo. Y no faltaron sorpresas.
El cuadro de la fase final del Mundial 2026
Tras superar la ronda de dieciseisavos de final, estamos inmersos ya en octavos de final. Marruecos abrió la lata el sábado y venció a Canadá en el primer partido de esta ronda. Francia cumplió con los pronósticos y, de penalti, dejó atrás a la 'matagigantes' Paraguay.
Ayer domingo, la Noruega de Haaland eliminó contra todo pronóstico a Brasil y viajan directos a cuartos esperando a Inglaterra, que eliminó a México en el último partido de esta edición del Mundial en su país.
Para ver a España ante Portugal habrá que esperar hasta el lunes a partir de las 21:00 horas, mientras que Estados Unidos rematará la jornada de madrugada ante Bélgica (02:00 horas). El martes será turno de la Argentina de Leo Messi, que se enfrenta a Egipto (18:00 horas); y del apasionante Suiza-Colombia a partir de las 22:00 horas para cerrar los octavos.
El calendario de la fase final del Mundial 2026
Octavos de final
- Canadá 0 vs 3 Marruecos
- Paraguay 0 vs 1 Francia
- Brasil 1 vs 2 Noruega
- México 2 vs 3 Inglaterra
- Lunes, 6 de julio (21:00): Portugal vs España
- Martes, 7 de julio (02:00): Estados Unidos vs Bélgica
- Martes, 7 de julio (18:00): Argentina vs Egipto
- Martes, 7 de julio (22:00): Suiza vs Colombia
Cuartos de final
- Jueves, 9 de julio (22:00): Francia vs Marruecos
- Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)
- Sábado, 11 de julio (23:00): Noruega vs Inglaterra
- Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K)
Semifinales
- Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2
- Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4
Tercer y cuarto puesto
- Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2
Final
- Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2
¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.
La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.
Fuente: Sport
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