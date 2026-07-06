Benito Ramírez, la apuesta personal de Íñigo Vélez

Con la liga terminada en mayo, los tres meses restantes hasta el inicio de la nueva campaña futbolística pueden parecer mucho tiempo. Se hace larga la espera para la afición, que quiere volver a ver a su equipo en acción peleando por objetivos. No obstante, para la dirección directiva de cualquier club, la encargada de conformar el nuevo equipo, ese tiempo es muy escaso para preparar toda una temporada de fútbol. Los responsables del FC Cartagena tienen que tomar muchas decisiones en poco tiempo, pero una de ellas ya la tienen clara. Benito Ramírez continuará de albinegro.

La planificación deportiva lo es todo y la nueva directiva del Fútbol Club Cartagena lo sabe bien. Por eso comenzaron a trabajar en el curso 26-27 durante el pasado mes de febrero. Mucho antes de terminar el curso, Javier Hernández y su equipo ya planificaban la nueva plantilla con un plan A si el equipo se mantenía en la categoría y un plan B si se daba el ascenso que finalmente quedó muy lejos.

Ya entonces tenían claro en el Cartagonova que el equipo del pasado curso sería muy similar al del siguiente. Se intentaría dar la máxima continuidad posible como así ha terminado siendo. Renovaciones por objetivos, acuerdos por una temporada más de figuras importantes y confianza a aquellos futbolistas que mantienen contrato en vigor. La única salida en ese aspecto fue la de Ander Martín. Benito Ramírez no sólo se quedará, sino que se espera que sea una pieza importante en el próximo FC Cartagena.

A pesar de que el futbolista de la Aldea de San Nicolás (Las Palmas) firmó hasta final de temporada y otro año más con el cuadro albinegro, llegaron a sonar los rumores de una posible marcha al término de la pasada campaña. Y es que su rendimiento no ha sido el deseado por culpa de las lesiones, pero su calidad está fuera de toda duda. Es un futbolista de superior categoría al que le queda mucho fútbol a sus 30 años. Cumplirá 31 el próximo día 11 de julio y con esa edad pretende volver a su mejor nivel en el Cartagonova.

Confianza total

Así lo quiere Íñigo Vélez. Según ha podido conocer esta redacción, el entrenador vasco ha sido el que ha apostado definitivamente por mantener en su plantilla al extremo canario por encima de la corriente que le situaba fuera del Cartagonova. Vélez quiere que el atacante sea uno de los mayores argumentos del cuadro portuario y para ello tiene un plan de acción específico.

El plan pasa porque Benito regrese de sus vacaciones de verano en forma y no comience la temporada con un déficit físico. A partir de ahí, las semanas de preparación serán la clave para lograr el punto de forma óptimo y los encuentros amistosos mostrarán en qué punto se encuentra Ramírez. El entrenador pondrá mucha atención a su progresión en pretemporada, ya que la considera clave para superar su propensión a las lesiones.

Con Benito como pieza principal en el extremo zurdo, Abdel-Lah pasa a un rol secundario. El futbolista procedente del Melilla, con ficha sub-23, es una apuesta de futuro. En cambio, Ramírez es un jugador contrastado del que se quiere sacar todo el potencial. Sin Yanis Rahmani, que apunta al Sabadell, la dirección deportiva albinegra espera que el de Gran Canaria de un paso adelante y se convierta en una referencia ofensiva para el equipo.

Tendrá que demostrarlo en pretemporada y en la primera vuelta del campeonato. Si llegado el invierno vuelve a tener problemas con las lesiones, el club se podría plantear su marcha en invierno. Por ahora cuenta con la confianza total de su técnico. Debe devolver esa confianza con compromiso, buen fútbol y aportación numérica en cuanto a goles y asistencias desde la banda izquierda.

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Malos números

La confianza del entrenador albinegro en Benito Ramírez es prácticamente ciega si nos atenemos a lo que se ha visto del extremo en el Cartagena. Ha disputado únicamente ocho partidos y sólo ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Ha pasado lesionado diez encuentros en tres periodos diferentes.