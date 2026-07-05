Un verano a medida para construir al nuevo UCAM Murcia

Después de varios veranos marcados por diferentes torneos que alteraban la planificación, el UCAM Murcia CB afronta por fin una pretemporada sin condicionantes competitivos. El conjunto universitario dispondrá de varias semanas para preparar el inicio de la Liga Endesa con un calendario diseñado exclusivamente en función de las necesidades de Sito Alonso, sin la obligación de disputar compromisos oficiales o asumir la incorporación más tardía de alguno de sus jugadores antes del estreno liguero.

Algo que no ha sido lo habitual en los últimos cinco años. Aunque algunas grandes citas internacionales condicionaron la preparación de todos los equipos, como los Juegos Olímpicos de 2021, el EuroBasket de 2022 o el Mundial de 2023, el UCAM Murcia también tuvo que adaptar su hoja de ruta por compromisos propios. Así ocurrió tanto en 2023 como en 2024, cuando el club murciano diseñó su pretemporada con la Supercopa ACB en el horizonte, una cita que llegaba una semana antes del estreno en la Liga Endesa.

Fueron dos participaciones históricas, con un Palacio abarrotado que empujó al equipo en busca de la final ante el Unicaja Málaga en ambas ocasiones. En 2023 compitió como anfitrión, mientras que un año más tarde lo hizo por méritos deportivos, después de ganarse su presencia como subcampeón de la Liga Endesa tras disputar la final ante el Real Madrid.

Sito Alonso, junto a su staff técnico y Tomás Bellas, el pasado verano en el Palacio. / Israel Sánchez

Ya la temporada pasada, en el inicio de la 2025-2026, el reto fue aún de mayor envergadura tras conocerse que debía disputar la fase previa de la Basketball Champions League. Un torneo entre mediados y finales de septiembre, donde debía ganar tres partidos consecutivos en una pista neutral en la ciudad búlgara de Samokov. El UCAM Murcia se quedó a las puertas de conseguirlo, cayendo en la final, pero la mayoría coincide en que esta preparación competitiva en plena pretemporada fue una de las semillas para después lograr ese impulso en una primera vuelta histórica y firmar meses más tarde su mejor temporada en la ACB.

Sito Alonso habla con Dylan Ennis en un entrenamiento. / | ISRAEL SÁNCHEZ

El hándicap de las lesiones

Así pues, por primera vez desde prácticamente 2021, Sito Alonso podrá contar con todos sus efectivos desde el inicio del verano. Nadie se incorporará más tarde debido a los compromisos internacionales ni su propia preparación deberá ir a un ritmo algo más acelerado. El UCAM Murcia podrá ejecutar un verano a la carta en el que puede marcar los tiempos y cocinar a fuego lento una plantilla que cuenta hasta ahora con las novedades del base Juani Marcos, el ala-pívot Marcis Steinbergs y el pívot Jean-Marc Pansa. Eso sí, el cuadro murciano parte con el hándicap de que hasta tres jugadores, Ennis, Gates y DeJulius, vienen de lesión y deberán contar con un plan personalizado para sus respectivas reincorporaciones.

El técnico universitario ya tiene a 14 jugadores con contrato en su róster, que finalmente podría ampliarse a quince debido al interés existente en el base-escolta Souley Boum, para preparar un año en el que el UCAM Murcia volverá a apostar por su política de rotaciones en la Basketball Champions League —de la que este miércoles se sortean los grupos de la fase regular—, por lo que ha trabajado a conciencia para poder contar con un fondo de armario profundo desde el inicio. Tan solo la incógnita de la continuidad de David DeJulius, que solo se marcharía si otro equipo está dispuesto a negociar un traspaso o pagar su cláusula, es lo que faltaría por resolver.

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Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante el duelo ante el Unicaja Málaga el pasado curso. / Israel Sánchez

Amistoso ante el Unicaja

Lo único que se conoce hasta ahora de la pretemporada del UCAM Murcia es que, según anunció el Unicaja Málaga, disputará un amistoso ante el equipo de Txus Vidorreta el jueves 17 de septiembre en el Olivo Arena de Jaén a las 20.00 horas.