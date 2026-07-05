Automovilismo
Leclerc gana en Silverstone
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó -tras sufrir un par de averías- decimosexto.
Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1, la primera de la temporada, al ganar en Silverstone, por delante de los ingleses George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, una carrera que concluyó por detrás del coche de seguridad que había entrado unas vueltas antes, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco
- Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen graves en la UCI
- Muere un hombre de 55 años al estrellarse con su coche y dar varias vueltas de campana en Cartagena
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- Llega la primera ola de calor del verano a la Región de Murcia: la Aemet comienza a activar avisos
- La edil de Sanidad Belén Díaz de Lorca contrae matrimonio con el asesor financiero Pedro Sánchez
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia