Los riesgos de invertir el orden en el derbi entre el FC Cartagena y Real Murcia

La disputa del derbi entre el Fútbol Club Cartagena y el Real Murcia, programado inicialmente para el próximo 27 de septiembre, se encuentra en un punto muerto hasta que no se encuentre una solución. La Federación de Fútbol de la Región de Murcia trasladó a ambas entidades la rotunda negativa de las autoridades policiales para autorizar el encuentro en la fecha estipulada. El motivo es irrefutable: la celebración de las fiestas de Carthagineses y Romanos en la ciudad portuaria impide garantizar la seguridad necesaria para un evento catalogado como de alto riesgo, obligando a buscar una solución alternativa que, sin embargo, genera más incertidumbres que certezas en los despachos de ambos clubes.

Una de las propuestas sobre la mesa —invertir el orden de los enfrentamientos y disputar el primer choque en la Nueva Condomina— solucionaría ese problema de un plumazo, pero no está claro que se confirme. Si bien la Federación prioriza el consenso, instando a que cualquier modificación cuente con el beneplácito mutuo para evitar agravios comparativos, tanto albinegros como murcianistas observan la propuesta con reticencias deportivas más que justificadas en una liga tan igualada.

El 'Tourmalet' albiengro

Para el Fútbol Club Cartagena, el intercambio de localía se traduce en un inicio de temporada de una exigencia extrema. Aceptar jugar en Murcia la primera vuelta no es una decisión baladí: el conjunto albinegro se vería obligado a afrontar cuatro de sus cinco primeras jornadas lejos del Estadio Cartagonova.

Los jugadores del FC Cartagena celebrando un gol en la Nueva Condomina el pasado curso. / Israel Sánchez

El calendario resultante dejaría al equipo con una estructura logística y competitiva asfixiante. Tras visitar al Algeciras en la primera jornada liguera, tocaría el único choque en casa ante el Nàstic de Tarragona el 6 de septiembre y, tras ese duelo, el Cartagena se embarcaría en una odisea de tres encuentros fuera de casa. Visitar al Rayo Majadahonda, Real Zaragoza y, finalmente, al Real Murcia, supone, junto al complicado debut en el Nuevo Mirador, un arranque con cuatro salidas de altísimo nivel. La preocupación en el club cartagenero es palpable: si los resultados iniciales no acompañan, el equipo podría verse sumido en una situación clasificatoria y anímica delicada antes incluso de llegar al mes de octubre, un hándicap que el cuerpo técnico y la directiva deben evaluar con lupa frente a las supuestas ventajas de esta modificación.

Un peligro para el Real Murcia

En el otro lado del Puerto de la Cadena, la perspectiva es igualmente inquietante, aunque focalizada en un tramo posterior. Si el Real Murcia accede a este cambio, su calendario entre febrero y marzo del próximo año se convierte en una auténtica trampa competitiva. La jornada 26, la del derbi en la segunda vuelta, programada para el 28 de febrero, obligaría al conjunto murcianista a una serie de desplazamientos extenuantes en un momento crucial de la temporada.

Isi Gómez, del Real Murcia, en el derbi de la temporada pasada en Nueva Condomina. / Israel Sánchez

El peligro para el Real Murcia es acumular tres salidas consecutivas de máxima dificultad: el desplazamiento a Algeciras —plaza tradicionalmente hostil para los murcianistas—, la celebración del derbi (ahora trasladado a un escenario donde también deberían gestionar la presión) y la visita al Narcís Sala para enfrentarse al Sant Andreu. Este encadenamiento de partidos fuera de casa en el tramo final del invierno podría condicionar el devenir del equipo en la tabla, obligando a la dirección deportiva a considerar si hay peligro o no.

La RFEF tiene la última palabra

Desde la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, la postura es de mediación cautelosa. El organismo regional busca que nadie se sienta perjudicado a la hora de hacer la petición a la RFEF. La clave no reside únicamente en el plano deportivo, sino en la logística: ambos equipos deberán decidir si les compensa asumir un calendario más adverso a cambio de evitar una reprogramación que, inevitablemente, podría terminar desplazando el derbi a un miércoles, con la consecuente carga que tendría para ambos conjuntos con una semana de tres encuentros.

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Otro instante del último derbi celebrado en Nueva Condomina. / Israel Sánchez

La pelota está ahora en el tejado de los clubes, que deberán valorar si prefieren un derbi en condiciones óptimas pero con un calendario de liga alterado, o si prefieren arriesgarse a una semana más cargada. Si no hay consenso se tomará la decisión en Las Rozas.