Francisco Ruzafa y Anna Szekeres vuelan desde San Javier a Santiago de la Ribera con Aidemar

Con récord de participación se celebró la edición XVI de Aidemarcha. Francisco Ruzafa, del Atletismo Alhama, fue primero con un registro de 15.42. El segundo puesto lo logró Manuel López, del CA.Elda, 15.47, y la tercera posición la ocupó el sueco Stian Skjoverstad, 16.06. En la clasificación femenina, Anna Szekeres, del Pannohalma Firmitudo, logró la victoria con un tiempo de 19.38. Ana Isabel Fernández, Rajaos Runners, 19.44 y Andrés Conesa, Exclusive Fitness, 19.54, completaron el podio.

Por categorías subieron a lo más alto del podio, Rocio Sànchez y José Antonio Martinez, en juveniles, Paula Sánchez y Víctor Marqués, en S23; Andrea Conesa y Francisco Ruzafa, en sénior, Beatriz García y Roberto Sànchez, en M35; Anna Szekeres y José María López, en M40; Ana Isabel Cànovas y Stian Skjoverstad, en M45; Isabel Pérez y Manuel López, en M50,; Teresa López y Ángel Molina, en M55; María Rosario Vicente y Santiago Revuelta, en M60; Barbara Lorente y Andrés Conner, en M65; Cath Duhig y Francisco Romeo, en M70; y Gonzalo Caldes, en diversidad. Hubo además, premios especiales para la familia y el club con más inscritos, que fue para Hmoinsa y el 30740.