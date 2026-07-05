El Cieza pisa fuerte pese a ser un recién ascendido

El CD Cieza vive un momento histórico. Tras el brillante ascenso logrado el pasado 19 de abril, donde el equipo espartero certificó su salto de categoría 33 años después como campeón del Grupo XIII, la entidad no ha perdido el tiempo. El objetivo es claro: preparar un equipo competitivo para una categoría exigente como la Segunda Federación, pero manteniendo la esencia que llevó al éxito este curso pasado.

Con el objetivo de consolidarse, el club, bajo la dirección deportiva de Florián Taulemasse y con José Miguel Campos a los mandos del vestuario, está ejecutando una planificación marcada por la coherencia y el equilibrio que está sorprendiendo a todo el grupo. El buen hacer en este mercado invernal ha hecho que desde otros clubes del grupo III lo vean como otro candidato más a terminar en la zona de ascenso.

Solo cinco renovaciones

El club ha optado por un bloque reducido de renovaciones, siendo conscientes de la exigencia que supone el salto de nivel. Solo cinco piezas fundamentales del ascenso continuarán defendiendo la elástica espartera la próxima campaña: Edu Luna, Adrián Aguirre, Rafa Ortiz, David Guerrero y Domi. Estos jugadores formarán la base sobre la que se asiente el nuevo proyecto, garantizando que el ADN ganador de la temporada pasada permanezca intacto.

José Miguel Campos manda

La llegada de José Miguel Campos al banquillo es, sin duda, una de las piedras angulares del nuevo Cieza. Tras el ascenso el club decidió no renovar a Ranko Despotovic porque tenían claro quién querían que estuviera al mano. Su figura aporta la experiencia y la seguridad necesarias para afrontar el nuevo reto. Campos no solo lidera la parcela técnica, sino que se ha convertido en una pieza clave en la confección de la plantilla. Su estrategia ha sido clara: apostar por futbolistas de su plena confianza o jugadores que conoce bien dentro de la Región, asegurando así una rápida adaptación y un compromiso total.

Refuerzos de nivel

El Cieza ha sabido moverse en el mercado con inteligencia, combinando talento joven con experiencia contrastada para afrontar las exigencias de la nueva categoría. La dirección deportiva ha priorizado perfiles con experiencia en Segunda Federación y futbolistas que conocen a la perfección el fútbol de la zona, una estrategia que busca acelerar la adaptación.

La retaguardia espartera gana una importante dosis de polivalencia y contundencia con la incorporación de Antón Quindimil. El central llega procedente de la UD Melilla. Con una trayectoria reciente y consolidada en la categoría, Quindimil cuenta además con la ventaja de haber coincidido anteriormente con José Miguel Campos, lo que garantiza su encaje en los esquemas del técnico.

La portería de La Arboleja estará blindada por uno de los guardametas más fiables de toda la categoría: Ángel de la Calzada. El meta sevillano de 31 años recala en el cuadro ciezano tras disputar 36 encuentros y el play off de ascenso a Primera Federación con el Xerez CD. Sus números hablan por sí solos, ya que se presenta como el segundo portero menos goleado del grupo cuarto con un coeficiente de 0,71 goles por encuentro.

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Desde la portería hasta la parcela ofensiva han recibido un impulso de plenas garantías con la llegada de un bloque de jugadores procedentes de la Deportiva Minera: el extremo Pitu, el central zurdo Kevin Toner, el mediocentro Javi Vera y el joven guardameta Ventura. Estas incorporaciones, sumadas al fichaje del mazarronero Saúl Gracia, delantero que ha hecho una gran temporada con el Mazarrón FC en Tercera Federación, demuestran la clara intención de Campos de tener una estructura competitiva capaz de plantar cara a cualquier rival. El Cieza, pese a ser un recién ascendido, no va de tapado, la afición es consciente y el ritmo de abonos sigue a buen ritmo.