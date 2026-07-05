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Más de un centenar de jóvenes ciclistas en la Exhibición de escuelas en La Tercia (Murcia)

Próxima parada de escuelas, el fin de semana próximo en Era Alta (Murcia)

Exhibición de escuelas en La Tercia

Exhibición de escuelas en La Tercia / L. O.

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J. Fortuna

La pedanía murciana de La Tercia ha acogido la celebración del V Trofeo Gea y Truyols-La Tercia, competición deportiva reservada a ciclistas adscritos a la Federación Murciana. Han formado parte más de un centenar de jóvenes ciclistas (de 5 a 14 años de edad) repartidos en Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles.

Una vez desarrollada la prueba así han quedado las clasificaciones:

  • Gymkana alevín: Jorge Sánchez Marín
  • Gymkana infantil: Sara Navarro Hernández
  • Promesas 1º (féminas): Martina López López
  • Promesas 1º: Álex Zaragoza Montero
  • Promesas 2º: Valentino Vaccari
  • Principiantes 1º: Hugo Romera Martínez
  • Principiantes 2º: Iván Esparza Alba
  • Alevín femenino (féminas): Leyre Pintado Rubio
  • Alevín 1º: Adrián Jaén García
  • Alevín 2º (femenino): Ashley Listbel Mendoza
  • Alevines 2º: Sergio Barajas Carrasco
  • Infantil 1º (féminas): Gema Nicolás Gran
  • Infantil 1º: Manuel Muñoz Chinchilla
  • Infantil 2º (femenina): Carolina López López
  • Infantil 2º: Mario Cervantes Andanuche

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