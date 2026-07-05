Más de un centenar de jóvenes ciclistas en la Exhibición de escuelas en La Tercia (Murcia)

La pedanía murciana de La Tercia ha acogido la celebración del V Trofeo Gea y Truyols-La Tercia, competición deportiva reservada a ciclistas adscritos a la Federación Murciana. Han formado parte más de un centenar de jóvenes ciclistas (de 5 a 14 años de edad) repartidos en Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles.

Una vez desarrollada la prueba así han quedado las clasificaciones:

Gymkana alevín: Jorge Sánchez Marín

Gymkana infantil: Sara Navarro Hernández

Promesas 1º (féminas): Martina López López

Promesas 1º: Álex Zaragoza Montero

Promesas 2º: Valentino Vaccari

Principiantes 1º: Hugo Romera Martínez

Principiantes 2º: Iván Esparza Alba

Alevín femenino (féminas): Leyre Pintado Rubio

Alevín 1º: Adrián Jaén García

Alevín 2º (femenino): Ashley Listbel Mendoza

Alevines 2º: Sergio Barajas Carrasco

Infantil 1º (féminas): Gema Nicolás Gran

Infantil 1º: Manuel Muñoz Chinchilla

Infantil 2º (femenina): Carolina López López

Infantil 2º: Mario Cervantes Andanuche

Noticias relacionadas

Próxima parada de escuelas, el fin de semana próximo en Era Alta (Murcia).