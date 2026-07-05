Ciclismo
Más de un centenar de jóvenes ciclistas en la Exhibición de escuelas en La Tercia (Murcia)
Próxima parada de escuelas, el fin de semana próximo en Era Alta (Murcia)
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
J. Fortuna
La pedanía murciana de La Tercia ha acogido la celebración del V Trofeo Gea y Truyols-La Tercia, competición deportiva reservada a ciclistas adscritos a la Federación Murciana. Han formado parte más de un centenar de jóvenes ciclistas (de 5 a 14 años de edad) repartidos en Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles.
Una vez desarrollada la prueba así han quedado las clasificaciones:
- Gymkana alevín: Jorge Sánchez Marín
- Gymkana infantil: Sara Navarro Hernández
- Promesas 1º (féminas): Martina López López
- Promesas 1º: Álex Zaragoza Montero
- Promesas 2º: Valentino Vaccari
- Principiantes 1º: Hugo Romera Martínez
- Principiantes 2º: Iván Esparza Alba
- Alevín femenino (féminas): Leyre Pintado Rubio
- Alevín 1º: Adrián Jaén García
- Alevín 2º (femenino): Ashley Listbel Mendoza
- Alevines 2º: Sergio Barajas Carrasco
- Infantil 1º (féminas): Gema Nicolás Gran
- Infantil 1º: Manuel Muñoz Chinchilla
- Infantil 2º (femenina): Carolina López López
- Infantil 2º: Mario Cervantes Andanuche
Próxima parada de escuelas, el fin de semana próximo en Era Alta (Murcia).
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco
- Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen graves en la UCI
- Muere un hombre de 55 años al estrellarse con su coche y dar varias vueltas de campana en Cartagena
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- Llega la primera ola de calor del verano a la Región de Murcia: la Aemet comienza a activar avisos
- La edil de Sanidad Belén Díaz de Lorca contrae matrimonio con el asesor financiero Pedro Sánchez
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia