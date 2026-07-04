Fútbol sala
El Zambú Pinatar apuesta por la continuidad para el curso 26-27
Tres bajas y cuatro altas están previstas en un proyecto que buscará de nuevo el ascenso
Tras quedarse a las puertas del ascenso a la Primera División hace unos días, el Zambú Pinatar no se detiene. Lejos de sucumbir al desánimo, el club ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria con un objetivo claro: volver a intentarlo en la temporada 2026-2027. Si tuviéramos que definir el ADN del nuevo proyecto pinatarense en una sola palabra, esa es continuidad.
Desde los despachos del conjunto de San Pedro del Pinatar se tiene la convicción de que el camino trazado es el correcto. La dirección deportiva, encabezada por Juanje Marín, junto al cuerpo técnico liderado por Dani Martínez, ha decidido mantener el bloque que tan buenos resultados ofreció.
La pretemporada ya tiene fecha marcada en rojo: el lunes 10 de agosto. De cara a la nueva temporada, el Zambú Pinatar ha confirmado únicamente tres bajas en su plantilla, entre las que destaca la despedida de Sanabria, el guardameta que pone fin a una etapa histórica de seis años defendiendo la elástica pinatarense, así como las salidas de Pablo Ibarra y Juanfran Botía.
El resto de la plantilla ha renovado su compromiso con la entidad, asegurando que la base del equipo siga intacta para asaltar el objetivo del ascenso. Gracias a esta continuidad en el vestuario, el bloque mantiene la cohesión necesaria para afrontar con máxima ambición el reto de conquistar la Primera División.
Con la base consolidada y los objetivos definidos, el Zambú Pinatar afronta el verano con absoluta tranquilidad. El margen de maniobra es amplio, y la dirección deportiva trabaja sin prisas pero sin pausas, convencida de que, con este bloque y los cuatro fichajes que se sumarán, el sueño de la Primera División estará más cerca.
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