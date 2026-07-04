Tragedia en un rally en Asturias: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante

Tragedia en Carreño. Un fotógrafo ha fallecido este sábado, al ser atropellado por uno de los coches participantes en el Rally Sprint Carreño, que se celebraba entre hoy y mañana en el concejo. El suceso ha tenido lugar en la parroquia de Logrezana, cerca de la casa Pedregal.

Fue el coche número 8, en un cambio de rasante, el que se llevó la vida del hombre, al salirse del recorrido y embestir contra los espectadores. "Al chaval, matolu", se escucha decir a los asistentes en un vídeo en el que se ve cómo el vehículo sale prácticamente volando hasta atropellar al espectador. El resto de presentes se llevan las manos a la cabeza. Tras lo ocurrido, Agustín Fernández, director de la carrera, emitió un comunicado a las 12.45 horas cancelando la prueba.

En la competición se encontraba el director deportivo de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Emilio Carrasco, aunque estaba a título particular como espectador, no como representante federativo. Carrasco se encontraba en un punto más avanzado del recorrido y no fue testigo del accidente, pero asegura, consternado por lo triste de la situación, que se cumplieron todas las medidas de seguridad pertinentes.

En ese punto "no debería haber nadie"

“Pasaron las caravanas de seguridad y movieron gente de ese sitio. Ahí no debería haber nadie”, apunta el federativo, que matiza que es imposible controlar a los asistentes una vez que empieza la carrera. “La organización, los participantes y la federación hacemos todo lo posible para que no pasen cosas de estas”, asegura Carrasco. El control de la ubicación de los espectadores finaliza cuando pasa el coche 0, el último que cubre el recorrido antes de que empiecen a salir los pilotos. El sistema de seguridad es el mismo en un rally que un rallysprint, la única diferencia entre ambos es que en este último caso se trata de un único tramo que se pasa tres veces.

Con 91 equipos inscritos, el Rally Sprint Carreño, organizado por la escudería Candás Competición, celebraba su octava edición con un recorrido total de 79,760 kilómetros, de los que 38,070 son de tramos cronometrados.

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El accidente ha causado una enorme conmoción en Carreño, donde este viernes también se encontró el cadáver de una mujer joven en avanzado estado de descomposición en la playa de Rebolleres.