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Antonelli firma una histórica pole en Gran Bretaña

Después de ganar la sprint matinal, Kimi Antonelli ha vuelto a exhibirse en clasificación y se ha llevado la pole en Silverstone ante los Ferrari de Leclerc y Hamilton y su compañero Russell. Carlos Sainz arrancará 15º con Williams y Fernando Alonso lo hará último en casa de Aston Martin

Kimi Antonelli, durante la clasificación / Europa Press

Kimi Antonelli, durante la clasificación / Europa Press

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Kimi Antonelli se ha llevado la quinta pole de la temporada, ha roto el empate con George Russell en este apartado y mañana abrirá la parrilla por delante de los dos Ferrari de Leclerc y Hamilton y de su compañero George Russell.

Carlos Sainz arrancará 15º con Williams y Fernando Alonso lo hará último en casa de Aston Martin

Q1: Aston Martin, último en casa

George Russell, vencedor el pasado domingo en Austria, ha sido el gran derrotado este sábado ante su afición. Por la mañana se ha quedado fuera del podio en la sprint, donde su compañero Antonelli le ha dejado una vez más en evidencia. Por la tarde ha empezado la ‘qualy’ con una aparatosa salida de pista en la curva 7.

El viento racheado en esa zona le ha desestabilizado y el de Mercedes ha bloqueado y ha acabado impactando contra las barreras de protección, aunque a poca velocidad, rompiendo el alerón delantero del W17. Russell ha dado trabajo extra a sus mecánicos, pero ha podido regresar a pista y completar una vuelta limpia para asegurar el paso a la Q2, aunque su candidatura a la pole empezaba a hacer aguas.

Hadjar y Lawson han superado el primer corte como los más rápidos, confirmando el paso adelante de Racing Bulls, que se afianzan al frente de la zona media. Carlos Sainz ha logrado avanzar, junto a su compañero Albon y han caído eliminados prematuramente Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll y Alonso, que mañana saldrá último en parrilla, precedido por su compañero. Desastre absoluto para Aston Martin en su carrera de casa.

Franco Colapinto ha perdido el coche en las eses de Beckets, a gran velocidad. El susto ha sido enorme, pero el piloto argentino de Alpine no ha llegado a tocar muro y ha salvado 'in extremis' la situación más peligrosa del día.

Q2: Sainz, eliminado

Antonelli se ha salido de pista y ha reportado problemas con el pedal, tras una catastrófica primera vuelta lanzada en Q2. Hamilton, que el viernes se llevó la pole sprint, ha dado su primer aviso para situarse provisionalmente al frente (1.28.8), con Russell en la misma décima.

Solventada la situación, Kimi ha recuperado terreno, a la estela de su compañero, mientras Verstappen seguía peleándose con su Red Bull y el viento se lo ponía difícil a todos.

Antonelli ha mejorado en su último intento (1.28.493), un 'zarpazo' que le ha permitido distanciando a los dos Ferrari, a Russell y a los dos Red Bull, con Hadjar por delante de Verstappen. Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Bearman y los dos Williams de Sainz y Albon se han quedado fuera de la definitiva batalla por la pole.

El madrileño arrancará mañana decimoquinto, la misma posición que ha ocupado en la parrilla sprint. Las curvas de media y alta velocidad de Silverstone han dejado al descubierto las carencias del FW48 , que sigue lejos de la zona media a pesar de las mejoras que introduce en el trazado británico.

Q3: Quinta pole de Antonelli

Como ya ocurrió el viernes , Lawson y Lindblad han vuelto a 'colarse' en la ronda decisiva junto a los pilotos de los cuatro 'grandes', Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Hamilton ha mostrado las 'garras' (1.28.5), pero Antonelli le ha replicado recortándole dos décimas al británico en su primera tentativa. Russell ha reaccionado por fin, aunque no ha bastado para batir al italiano, a 96 milésimas. De nuevo se perfilaba un pulso Mercedes-Ferrari, con el resto de aspirantes, incluído Verstappen, muy lejos en la lucha contra el crono.

El asalto final ha arrancado con disgusto de Antonelli, que tenía la pole provisional. ¿Por qué voy primero?, ha preguntado el italiano al verse delante en el orden de salida. Su vuelta (1.28.1) le ha dejado al frente, pero quedaban los demás favoritos. Max, decepcionante, ha quedado séptimo, de nuevo peor que Hadjar. Los McLaren nunca han estado en la pelea y los Ferrari tampoco han podido con el líder de Mercedes, que ha hecho valer su poder y se ha asegurado su quinta pole de la temporada.

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Este domingo (16h), Antonelli abrirá la parrilla escoltado por Leclerc y Haminton, con su compañero Russell relegado a la cuarta plaza. Kimi lo tiene todo a su favor para hacer historia ante la 'armada' británica.

Fuente: Sport

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