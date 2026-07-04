Fórmula 1
Antonelli puede con Hamilton y la 'armada' británica en Silverstone
El líder del Mundial, Kimi Antonelli se ha llevado la victoria al sprint en el GP de Gran Bretaña y ha derrotado a los ídolos locales, Lewis Hamilton y Lando Norris, que le han acompañado en el podio
Los españoles han terminado muy lejos: Carlos Sainz 17º y Fernando Alonso, 20º
El italiano Kimi Antonelli, líder del Mundial, sigue desatado. Nada le intimida, ni siquiera batirse a la ‘armada’ británica que encabezan Lewis Hamilton, Lando Norris y George Russell en Silverstone. Este sábado, el joven piloto de Mercedes ha ‘cocinado a fuego lento’ su triunfo al sprint, para anotarse el primer asalto del fin de semana en el GP de Gran Bretaña.
Antonelli, que hoy arrancaba segundo en parrilla tras Hamilton, no ha podido con el de Ferrari en la salida, pero ha mantenido el control, ha gestionado la energía mejor que nadie y ha lanzado el primer ataque al cumplirse ocho de las diecisiete vueltas. Ha fallado a la primera y ha esperado, paciente, para volver al ataque y esta vez, con éxito.
Hamilton, el piloto más laureado de la historia en el icónico escenario del GP de Gran Bretaña, con un total de nueve victorias, ha ido perdiendo fuelle en el tramo final, aunque ha podido conservar el segundo puesto del podio. Norris, muy agresivo en la salida, se ha quedado sin energía para intentar acercarse a su compatriota y, al contrario, ha tenido que defenderse de Russell en un sufrido final.
Leclerc ha cerrado el top cinco y Max Verstappen, sexto, no ha tenido oportunidad de pelear por la victoria como hizo la semana pasada en Austria. El neerlandés ha perdido buena parte de sus opciones en la salida, cuando ha caído del tercer al séptimo puesto, y su intento de remontada ha resultado estéril.
Queda lo más difícil, la carrera del domingo, donde será complicado que alguien pueda plantar cara a Mercedes y su líder Antonelli. Esta tarde en clasificación empezarán a repartirse las ‘cartas’ para una jornada que se antoja épica.
Como era previsible, los españoles han terminado mal: Carlos Sainz ha sido 17º con Williams y Alonso, 20º con Aston Martin. Las perspectivas para mañana no son mejores, especialmente para el asturiano.
Fuente: Sport
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