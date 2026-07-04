Primera RFEF
El Real Murcia aprieta para cerrar la ‘operación extremo’
El almeriense Javi Moreno se convierte en el primer fichaje de ataque de los granas para la banda derecha a la espera de que Joel Jorquera pueda rescindir su contrato con el Moreirense para volver a Nueva Condomina
La cocción rápida que utilizó el Real Murcia para confeccionar su línea defensiva se ha vuelto lenta a la hora de dar color al ataque murcianista para la temporada 26-27. Entrados ya en julio y después de cinco fichajes anunciados, los granas no habían logrado incorporar todavía ninguna cara nueva a su ataque. Porque, aunque la delantera está prácticamente perfilada con Flakus y Ortuño, los extremos de la plantilla de Sergi Guilló eran la única posición hasta ahora huérfana. Pues la ‘operación extremo’ empezó a moverse este viernes. Por fin el Real Murcia anunciaba la incorporación de Javi Moreno. Pese a que la llegada del almeriense se conocía desde hace ya bastantes días, el comunicado oficial no llegó hasta ayer.
El que fuera futbolista del UCAM Murcia durante dos etapas -entre 2019 y 2021 y en 2023- se convierte en este verano en una de las grandes apuestas de Manuel Sánchez Breis para una zona del campo en la que están puestas muchas miradas. Y es que el Real Murcia lleva varias temporadas sin dar con la tecla con sus atacantes de banda, y eso que se han realizado importantes inversiones, como ocurrió el pasado verano con Álvaro Bustos -ahora está en la lista de descartados- o en el último mercado invernal con Víctor Narro. Tampoco Davo en la segunda vuelta de la campaña 24-25 cumplió con las expectativas. De hecho, llama la atención que Pedro Benito haya sido el futbolista que más rendimiento haya dado por banda sin ser esa su posición.
Para evitar un nuevo curso con parches, el Real Murcia ha apostado por incorporar a la plantilla de Sergi Guilló a uno de los futbolistas que mejor cartel tenía en la categoría, ganando los granas la partida por su fichaje a equipos como el Hércules, que pretendía traerlo de vuelta. Asegurándole un contrato de varios años y una buena suma económica, los murcianistas han convencido al almeriense, que regresa a España después de una temporada en Armenia, donde ha militado en el Pyunik Yerevan. En el equipo armenio ha jugado 33 partidos, marcando seis goles y dando dos asistencias.
Con Javi Moreno confirmado como sexto fichaje del Real Murcia para la temporada 26-27, los granas trabajan ahora para cerrar la ‘operación extremos’ con otro refuerzo que llegaría para completar el once titular que prácticamente Sergi Guilló ya tiene perfilado. Si el almeriense jugaría por la derecha a pie cambiado, por la izquierda los murcianistas quieren ir a lo seguro. De ahí su apuesta por recuperar a Joel Jorquera después de las buenas sensaciones que el catalán dejó en los últimos meses de la temporada 25-26.
El de Castelldefels llegó el pasado mercado de invierno cedido por el Moreirense portugués, y pese a que le costó enchufarse por culpa de algunos problemas físicos, acabó siendo uno de los futbolistas claves en la salvación de los murcianistas gracias a sus cinco goles.
Para que Joel Jorquera regrese a Nueva Condomina hace falta que el atacante llegue primero a un acuerdo para rescindir el contrato que le une al Moreirense portugués hasta junio de 2027. Aunque el catalán no quiere seguir y el conjunto luso le ha abierto las puertas al no considerarlo importante en su plantilla, todavía no se ha llegado a un acuerdo económico.
Y mientras tanto el Real Murcia anda a la espera, sabedor de que una vez que Jorquera logre su finiquito, viajará a Nueva Condomina para firmar el contrato que le convierta ahora sí en jugador propiedad de los granas.
Sergio Escudero acaba firmando por el Zaragoza y Víctor Narro elige el Hércules
El Real Zaragoza ha confirmado esta semana el fichaje del exmurcianista Sergio Escudero. Los maños han apostado por el lateral izquierdo, que llega procedente del Deportivo de La Coruña y que en septiembre cumplirá 37 años. Aunque el futbolista había decidido en un primer momento esperar por si podía tener alguna opción de seguir en Segunda División, finalmente ha aceptado la propuesta del Real Zaragoza, lo que permitirá a Escudero regresar a Nueva Condomina esta temporada 26-27.
Otro exgrana que ya ha definido su futuro es Víctor Narro. El extremo, fichaje del Real Murcia en el pasado mercado invernal, jugó en Nueva Condomina cedido por la Sampdoria. En la misma condición de préstamo llega ahora al Rico Pérez.
Los alicantinos, que quieren dar por fin un golpe sobre el tablero de la Primera RFEF, también han cerrado esta semana el fichaje de Obeng después de pagar un traspaso de unos 100.000 euros al Cádiz.
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