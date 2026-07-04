Fútbol
El Lorca Deportiva completa el lateral zurdo con Antonio Sola
El defensa turolense tiene 31 años y llega al cuadro blanquiazul procedente del Bergantiños del grupo I de Segunda RFEF
Antonio Sola Villalba (Utrillas, 2001) es desde hoy nuevo jugador del Lorca Deportiva. El lateral izquierdo turolense llega procedente del Bergantiños CF de Segunda Federación, con el que ha jugado 35 partidos esta última temporada. Anteriormente, también perteneció a la disciplina del SD Ejea y del filial del Real Zaragoza durante 4 temporadas, llegando a debutar con el primer equipo aragonés en Segunda División con tan solo 19 años. En su etapa juvenil pertenició al FC Barcelona durante 3 temporadas.
Sola se une a los fichajes de Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García, y ya son 16 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.
Con la llegada de Antonio Sola se cierra el lateral zurdo donde hace unos días no tenía inquilino. No van a seguir ni Kiko ni el bullense Morros. Los jugadores de esa demarcación son, el Sub-23 Sergio Carmona y el recién llegado Antonio Sola.
De las seis fichas vacantes, cuatro tienen que ser jugadores nacidos a partir del 2004, es decir, con licencia Sub-23 ya que solo están Jaime Escobar y Sergio Carmona.
En breve, el Lorca Deportiva podría confirmar la incorporación del lorquino, Chesco, quien la pasada campaña militó en el Águilas B.
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