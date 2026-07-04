El FC Cartagena mejora el ritmo de abonados del verano pasado

Cada verano existe la misma incertidumbre. ¿Cuántas personas se unirán al proyecto del Fútbol Club Cartagena? Las turbulencias que ha vivido la entidad en los últimos años justifican este 'miedo' de la afición de ver reducida su masa social en cada campaña de abonados. Cuando el balón echa a rodar, el grueso de los seguidores casi siempre se mantiene en el mismo número, pero este verano puede haber un repunte importante. El ritmo de la campaña es mucho mejor y en los últimos días ha experimentado un gran crecimiento.

Los fieles seguidores albinegros son los mismos que tiene cualquier club que representa a una gran ciudad de España. Los que se quedan cuando la cosa se tuerce. Los 6.000 que renovaron su carnet de socio cuando no había nada a lo que agarrarse hace un año y que confiaron a ciegas en un desconocido Alejandro Arribas. Los demás van y vienen. Esos 6.000 se mantienen y se mantendrán siempre independientemente de las circunstancias.

Esa buena base de aficionados se puede ver incrementada de cara al curso 2026-27. Y es que las circunstancias han cambiado mucho. El verano pasado, la campaña de abonados se puso en marcha un 10 de julio con plazos más que ajustados para la afición. Tuvieron 12 días para renovar de forma anticipada y 20 para asegurar su butaca. Los tiempos de la compraventa del club no dejaron más margen de actuación y todo se hizo 'deprisa y corriendo' para salvar la papeleta en el último instante.

Nada se movió hasta que Arribas confirmó su entrada en el club y el ritmo, muy lento desde el principio, tuvo en vilo a la afición. De hecho, el Cartagena no informó del número de abonados hasta el 4 de agosto. Entonces, tras ampliar cuatro días el periodo de renovación, el club alcanzó la cifra de los 5.000 abonados. Un número que ahora espera alcanzar a principios de julio.

El Cartagena de la 26-27 lo ha hecho todo con más tiempo, con más calma y mejor ejecución. La campaña se anunció el 13 de junio y la venta de abonos comenzó el día 16. El descuento por renovación anticipada, que terminó el pasado viernes en las oficinas y acaba el próximo lunes en la venta por internet, ha tenido un gran impacto en la afición, que renueva su carnet y su confianza en Alejandro Arribas. Tras cumplir con las promesas de pago, acabar con los impagos en la plantilla y lograr las importantes renovaciones de Íñigo Vélez y Pablo de Blasis, el presidente albinegro se ha ganado un poco más a la afición cartagenerista.

En la primera semana, el club ya reclutó a los primeros 1.000 aficionados que van al frente de la afición. Para la segunda semana, el club no solo dobló efectivos para la causa, sino que alcanzó los 2.700. Dos días más tarde rompió la barrera de los 3.000 albinegros y el pasado martes, 30 de junio, ya eran más de 3.500 almas las que se citaban en el Cartagonova para animar al equipo portuario.

Los últimos días de renovación anticipada han supuesto un crecimiento exponencial. El club amplió el plazo para los días 1, 2 y 3 de julio, logrando una respuesta de casi 1.000 abonados más. A 4 de julio, el FC Cartagena roza los 4.500 abonados para el curso que viene y se queda muy cerca de esa primera actualización del año pasado con 5.000 a inicios de agosto. Por tanto, ha adelantado el club un mes en su carrera por llenar el Cartagonova.

Siguientes retos

Los retos que tiene por delante ahora el club de la ciudad trimilenaria están en alcanzar y superar los 6.000 que se abonaron el curso anterior, además de aumentar la cifra de asistencia a los partidos. El ambiente que se vive ahora mismo en torno al club no tiene nada que ver con el de un año atrás y se prevé que ambos registros se superen con facilidad.

Por otro lado, el club aún no ha anunciado cuantos abonados se han alistado para la grada de animación del Cartagonova, con precios especiales. La grada de animación, reubicada para la temporada 26-27 en el fondo norte bajo, está pensada para jóvenes aficionados que den color y aporten ruido desde las butacas. No obstante, el club puso una condición a los integrantes de las peñas que formarán la grada de animación: debían alcanzar los 400 abonados. Según ha informado la cuenta de X de la peña albinegra Fondo Norte 1995, son más de 200 personas las que han retirado este tipo de abono.

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Mientras completa el equipo, ajusta los gastos del club y ordena la entidad, Alejandro Arribas quiere contribuir al crecimiento de la masa social albinegra, que es la base de todo club. Si consigue esto, tendrá mucho camino recorrido para devolver al club al fútbol profesional, que es su objetivo.