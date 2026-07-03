El UCAM Murcia ficha al pívot Jean-Marc Pansa y deja a DeJulius como última incógnita

El UCAM Murcia CB de la temporada 2026-2027 comienza a tomar forma. Y es que son pocas las incógnitas a resolver durante las próximas semanas en la confección de una plantilla que, con la incorporación del pívot francés Jean-Marc Pansa, suma una nueva pieza para la pintura y deja prácticamente cerrada la rotación interior. A falta de concretar el futuro de David DeJulius y algún ajuste más, el conjunto universitario entra en la fase definitiva de su planificación.

Ya cuenta con el 90% de su róster definido para un curso en el que volverá a compaginar el calendario de la Basketball Champions League con el de la Liga Endesa, y tan solo una oferta por el base norteamericano, en plena recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, provocaría que el club murciano tuviera que moverse en un escenario diferente. Porque la llegada del jugador francés Jean-Marc Pansa ha dejado a la vista el dibujo definitivo de Sito Alonso. El técnico universitario ya dispone de prácticamente todas las piezas con las que afrontará una temporada de máxima exigencia, con un equipo que mantiene su identidad defensiva y física, pero que también busca ganar profundidad en la rotación.

Después de las incorporaciones del ala-pívot Marcis Steinbergs y el base Juani Marcos, el pívot Jean-Marc Pansa, que firma hasta 2027 con un año opcional, se convierte en la tercera cara nueva que llega al Palacio para el próximo curso. Una nueva apuesta por un jugador desconocido, sin experiencia en la Liga Endesa, pero con bagaje en el baloncesto europeo. Si hace un año el UCAM se lanzaba a la piscina atando a jugadores como el propio David DeJulius o Devontae Cacok, dos piezas fundamentales para firmar la mejor temporada de su historia en la ACB, ahora vuelve a doblar su apuesta por un jugador en plena proyección ascendente.

Un perfil similar al de Cacok

De hecho, el pívot francés es de un perfil similar al de un Cacok que está explorando otras opciones en el mercado de fichajes tras reencontrarse con su juego en Murcia después de dos años marcados por los problemas físicos. Con 28 años de edad y 2,08 metros de estatura, Jean-Marc Pansa que no destaca por su envergadura pero sí por su movilidad. Un jugador intenso en defensa, de un perfil atlético y reboteador, especialmente poderoso en el ofensivo, y capaz de correr la pista. Destaca por su protección del aro y buena lectura de las situaciones de 'pick and roll', además de su facilidad para machacar. Por lo que encaja en la confección de un UCAM Murcia que, con la llegada sus nuevos retoques, da continuidad a su estilo e identidad en el juego que ha mostrado durante su ciclo más exitoso.

Jean-Marc Pansa, nuevo jugador del UCAM Murcia, con el Sabah en la Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Después de pasar toda su carrera en Francia, Pansa se enroló el pasado curso en las filas del Sabah BC de Azerbaiyán, uno de los equipos que estarán junto al UCAM Murcia en el sorteo de los grupos de la Basketball Champions League el próximo miércoles 8 de julio. Allí disputó la fase regular de la máxima competición de la fila en el grupo B, precisamente donde hubiera estado encasillado el conjunto universitario si llega a pasar la fase previa de la BCL el pasado septiembre que se disputó en Samokov. El francés firmó la pasada edición en la BCL unos promedios de 11,5 puntos y 6,7 rebotes y un tapón.

Compañero de Yannis Morin

Formado en las categorías del Nanterre 92, Jean-Marc Pansa dio sus primeros pasos en la máxima competición francesa junto a un conocido por parte del conjunto universitario. Y es que en la temporada 2018-2019, con tan solo 21 años, formó parte de la plantilla del conjunto francés junto a Yannis Morin, pívot que en la temporada 2023-2024 llegó para reforzar al UCAM Murcia de cara al play off por el título de la Liga Endesa en el que alcanzó las finales ante el Real Madrid. Ante las bajas de Marko Todorovic y Simon Birgander, el impacto del francés desde el segundo partido de cuartos de final fue vital tanto en esa eliminatoria como la posterior frente al Unicaja Málaga.

De hecho, hace un año reforzó también a La Laguna Tenerife de cara a las eliminatorias por el título y esta misma temporada hizo lo propioc con el Joventut de Badalona ante la baja de Ante Tomic. Un año más tarde de coincidir Pansa y Morin, en la 2019-2020, irrumpió en el Nanterre 92 el pívot Víctor Wembanyama, jugador de San Antonio Spurs y una de las carsa más reconocidas actualmente en la NBA.

Jean-Marc Pansa, nuevo jugador del UCAM Murcia, con el Sabah en la Champions League la pasada campaña. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El dorsal 27 y experiencia en la EuroCup

Tanto en su etapa en el Nanterre 92 como en el Antibes, de la segunda división francesa, equipo en el que Pansa militó desde 2019 hasta 2023, el nuevo pívot del UCAM Murcia lució el dorsal 27. Un número que se da la circunstancia de que, hasta ahora, es el único retirado en el Palacio de los Deportes desde el pasado 30 de diciembre de 2025 en honor a Sadiel Rojas, el jugador con más partidos en la ACB (292) con la camiseta del UCAM Murcia. Así pues, Pansa deberá lucir otro dorsal durante su estancia en la capital del Segura, siendo el 72 que lució en la selección absoluta francesa, en la clasificación al Eurobasket, una de las opciones.

En la temporada 2024-2025, con el Boulazac, Pansa firmó una media de 11,9 puntos y 7,2 rebotes en la segunda división francesa, lo que le permitió el fichaje por el Bourg-en-Bresse, uno de los equipos más competitvos en los últimos tiempos en Francia. Allí disputó hace dos temporadas la EuroCup, donde se enfrentó al Valencia Basket, y firmó una media de 8,1puntos y 3,7 rebotes. Una competición que ya conocía con el Nanterre, cuando disputó anteriormente 10 encuentros en la 2019-2020.

Jean-Marc Pansa, nuevo jugador del UCAM Murcia. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Boum y DeJulius

Así pues, el futuro de David DeJulius es la única incógnita a resolver por parte de los universitarios durante las próximas semanas. Y es que el norteamericano, después de convertirse en el mejor base de la temporada de la ACB, y de pelear hasta las últimas jornadas por ser el máximo anotador, ha despertado el interés de varios de los equipos más potentes de Europa.

Aunque el hecho de que se encuentre todo el verano lesionado, por la recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano, lo que le provocará que se una a la pretemporada de manera progresiva, y de encontrar en Murcia y en los planes de Sito Alonso el escenario perfecto para desarrollar su juego, puede ser dos razones de peso.

Después de pasar por Grecia, Alemania, Israel o Turquía, ha sido en Murcia dónde se ha reencontrado con su juego. A sus 26 años, asumió el liderazgo del UCAM en el tramo decisivo de la competición, especialmente en un segunda vuelta en la que los universitarios fueron el mejor equipo, y ser la piedra angular del nuevo proyecto puede ser una de las bazas para su continuidad.

David DeJulius, con semblante de preocupación, a la finalización del encuentro en el Palau Blaugrana entre el Barça y el UCAM Murcia / David Grau/ACB Photo

Además, el UCAM Murcia sigue de cerca la contratación del base-escolta Souley Boum para reforzar una línea exterior con más jugadores para crear juego y peligro en la anotación y contar así con un fondo de armario profundo de cara a una política de rotaciones que el club universitario tratará de mantener también esta temporada ante los buenos resultados mostrados en la recién finalizada.

De hecho, Boum se encuentra con Guinea disputando la fase de clasificación del Mundial 2027 y ante Rwanda firmó 17 puntos y 3 asistencias. Este mismo viernes se enfrenta a Nigeria. En la lista de la selección guineana también se encuentra el base Shannon Evans, del Morabanc Andorra.

Souley Boum, jugador que pretende el UCAM Murcia, con Guinea en la clasificación para el Mundial 2027. / FIBA

Así está la plantilla

Con este movimiento, el UCAM Murcia ya cuenta con 14 jugadores con contrato en su plantilla para la próxima temporada. El conjunto universitario, que quiere contar con una plantilla amplia, de unos 15 jugadores para compaginar los calendarios de la Liga Endesa y la Basketball Champions League, también sigue de cerca la posibilidad de cerrar la llegada del exterior Souley Boum.

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