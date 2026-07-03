Lorquí renombra su campo de fútbol en homenaje a Toni Villa

Pocos son profetas en su tierra, pero Toni Villa lo ha conseguido en Lorquí. En la noche de este viernes celebró el pequeño municipio un acto de homenaje para el futbolista que reconoce su trayectoria, aún inconclusa. Un partido de exhibición y la reinauguración del campo polideportivo sirvieron de marco para el reconocimiento al deportista ilorcitano mediante el cambio de nombre del complejo, que sustituirá la denominación de ‘Juan de la Cierva’ por la de ‘Estadio Municipal Toni Villa’.

Ante cientos de vecinos, el Ayuntamiento de Lorquí entregó este viernes un reconocimiento más que merecido. El renombramiento del polideportivo municipal en honor al futbolista Toni Villa. Las instalaciones, que recibieron en 2023 una gran remodelación con una inversión de más de un millón de euros, han sido ahora reinauguradas con un partido entre equipos veteranos y el acto de homenaje para Villa.

Para el municipio –de unos 7.500 habitantes-, la carrera de Villa es todo un orgullo. Se formó en las escuelas municipales y comenzó a despuntar hasta el punto de saltar etapas más rápido de lo normal. Todos sus allegados sabían que alcanzaría la élite del fútbol nacional, aunque nadie en el pueblo lo hubiera conseguido antes en la historia y aun quedara muy lejos esa hazaña.

El hijo de Vito ‘el del Fisterra’ -así se llama el bar que regenta su familia en Lorquí- se marchó de casa con 16 años persiguiendo un sueño hasta que lo consiguió. Tras desarrollarse en las categorías inferiores del Real Valladolid y debutar en Segunda B con el segundo equipo blanquivioleta se fue cedido a la Cultural Leonesa en 2016, donde aportó goles y asistencias clave para lograr el ascenso a Segunda y volver a ser considerado en el conjunto vallisoletano.

No solo alcanzó el primer equipo del Valladolid, sino que fue pieza fundamental para ascender a Primera en 2018 sumando dos ascensos consecutivos. Cuatro temporadas en Primera y otras tres más en Segunda entre Valladolid, Girona y Eibar le han afianzado como uno de los mejores futbolistas de la Región en la época reciente. Por supuesto, también es el deportista más destacado de la historia de Lorquí junto con Josema Sánchez (1996, UD Almería, Real Murcia, Córdoba, Elche).

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Una grave lesión de rodilla sufrida en 2023 le privó de jugar la temporada más importante en la historia del Girona, resultado tercer clasificado en la 23-24 y firmando el billete para la Champions League 24-25. Estuvo un año fuera de los terrenos de juego debido a la rotura de ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral externo de su rodilla derecha. Pero se recuperó. El jugador ilorcitano ha disputado las últimas dos temporadas en el Eibar, de donde podría salir en este mercado buscando nuevos retos.