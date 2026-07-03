FC Cartagena-Real Murcia: Se buscan soluciones para recolocar el derbi del Cartagonova

El calendario de la Primera Federación ha puesto a prueba la capacidad de gestión de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM). Tras el sorteo que fijó el primer derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia para el último fin de semana de septiembre, concretamente en la quinta jornada liguera, la Policía Nacional ha trasladado a la FFRM una advertencia clara: la seguridad de dicho evento es «inviable» debido a su coincidencia con las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Ante esta situación, la FFRM ha actuado como interlocutor necesario para informar a ambos clubes de la postura oficial de los cuerpos de seguridad. Según ha explicado Bartolomé Molino, vicepresidente primero de la Federación regional, se ha procedido a trasladar a las entidades implicadas la necesidad técnica y operativa de modificar la fecha.

La seguridad, la prioridad

La posición de la Policía Nacional, que ha sido comunicada tanto a la Federación como a los clubes, no responde a un capricho, sino a una limitación de recursos humanos. Con más de 200 agentes necesarios para blindar un partido catalogado de alto riesgo, resulta imposible garantizar el control simultáneo del evento futbolístico y del campamento festero, que se ubica en las inmediaciones del estadio Cartagonova y concentra a miles de personas.

El problema logístico se agrava por el hecho de que la zona asignada al campamento es, tradicionalmente, el aparcamiento para los autobuses de la afición visitante (Real Murcia). La federación mruciana ha hecho partícipes a ambos clubes de este informe policial, subrayando que, por encima de cualquier interés competitivo, el objetivo primordial es «preservar la integridad de todo el mundo».

La FFRM busca consenso

El máximo organismo del fútbol regional ya ha iniciado las gestiones necesarias ante la Federación Española (RFEF) y el Juez Único de Competición. No obstante, la estrategia de la FFRM prioriza, ante todo, el acuerdo entre los clubes. «Lo primero que cuenta es la opinión de los clubes; su disposición es muy buena, pero debemos seguir el procedimiento para que el Juez tenga argumentos suficientes», ha señalado Molino, a los compañeros de Onda Regional tras la reunión mantenida este jueves en la Delegación del Gobierno.

Dos soluciones

Para que la RFEF autorice el cambio, la propuesta debe contar con el beneplácito de ambas directivas. Sobre la mesa, la FFRM está planteando a Cartagena y Real Murcia dos soluciones lógicas.

La primera alternativa, y quizá la más pragmática desde el punto de vista competitivo y organizativo, consiste en la inversión completa del orden de los enfrentamientos previstos en el calendario, es decir, intercambiar el partido de la primera vuelta con el de la segunda. Esta solución permitiría que el derbi regional de septiembre se disputara originalmente en el estadio Nueva Condomina, postergando así el enfrentamiento en el Cartagonova para una fecha posterior en la que la ciudad de Cartagena no esté inmersa en la vorágine de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Esta opción, que ya cuenta con precedentes en situaciones similares, permitiría mantener la estructura del calendario de competición intacta, evitando que los equipos tengan que enfrentarse a un desgaste físico extra por jugar en días intersemanales, al tiempo que garantiza a las fuerzas de seguridad un entorno mucho más controlado para gestionar el desplazamiento de la afición granota sin el solapamiento de las actividades del campamento festero.

Por otro lado, si la opción del intercambio de localía no fuera viable por motivos de consenso entre las entidades o por exigencias de la propia Federación Española, la alternativa que cobra más fuerza es la de trasladar el encuentro a un día intersemanal, concretamente a un miércoles que no interfiera con el calendario de la Copa del Rey.

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Aunque esta propuesta conlleva el inconveniente logístico de mover a una gran masa de aficionados en una jornada laboral -lo que tradicionalmente resta algo de ambiente y afluencia al estadio-, se presenta como la vía más garantista para preservar la integridad de los asistentes. Al desplazar el partido fuera del fin de semana festivo, se liberan los efectivos de la Policía Nacional necesarios para cubrir el encuentro de alta seguridad, eliminando el conflicto de espacio en las zonas de aparcamiento y accesos, y permitiendo que tanto el espectáculo deportivo como los actos finales de las fiestas de interés turístico puedan desarrollarse con la normalidad, seguridad y el rigor que ambas celebraciones requieren.