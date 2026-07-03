El extremo Javi Moreno, sexto fichaje del Real Murcia

El delantero almeriense Javi Moreno se convierte en el sexto jugador fichado este verano por el Real Murcia para la temporada 2026-2027 en el grupo 2 de Primera RFEF con la pretensión de ascender a Segunda División.

Este extremo de 29 años se integra en la plantilla dirigida por Sergi Guilló procedente del Pyunik Yerevan, de la Premier League de Armenia.

Esta incorporación fue anunciada este viernes por la entidad grana y su nombre se suma a los del portero Dani Jiménez, los defensas Víctor Olmedo y Joan Rojas y los centrocampistas Chema Núñez y Javi Mier en cuanto a fichajes se refiere.

Javier Moreno Sánchez, nacido en Almería el 20 de junio de 1997, viene de disputar 33 partidos de competición y de marcar seis goles y dar dos asistencias con el Yerevan armenio, en el que vivió su segunda experiencia en el extranjero pues en la campaña 2021/2022 formó parte del LKS Ldoz de Polonia.

Formado en la cantera de la Unión Deportiva Almería este atacante completó su etapa de formación hasta llegar al filial del conjunto rojiblanco antes de incorporarse al UCAM Murcia, club en el que militó durante tres temporadas en dos etapas entre 2019 y 2021 y en 2023. El Atlético Baleares y el Hércules, con el que ascendió a Primera RFEF, también contaron con sus servicios.

Noticias relacionadas

Javi Moreno es un extremo zurdo que habitualmente actúa a pierna cambiada por la banda derecha y que destaca por su desequilibrio en el uno contra uno, su habilidad para desenvolverse en espacios reducidos y su calidad en el último tercio del campo, lo que le ayuda a aportar tantos y pases de gol a sus compañeros.