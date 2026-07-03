España recupera la sonrisa, Cristiano 'retira' a Modric y Manzambi deslumbra: Esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Va avanzando la ronda de dieciseisavos en el Mundial y ya conocemos a tres octavofinalistas más: España, Portugal y Suiza avanzan. Se quedan fuera del Mundial Austria, Croacia y Argelia.

España dio un golpe sobre la mesa tras golear a Austria y volver a mostrar una de sus mejores versiones. Los de Luis de la Fuente superaron al conjunto europeo por 3-0 con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, que firmó un gran encuentro.

Lamine Yamal fue el MVP del encuentro tras complicarle la vida a la defensa austríaca. España se enfrentará a Portugal en la siguiente ronda y Unai Simón firmó un nuevo récord manteniendo la portería a cero con la selección.

Portugal consiguió superar a Croacia en un encuentro muy épico y el último partido mundialista de la carrera de Luka Modric. Los croatas se avanzaron con un gol de Perišić, pero los lusos lo remontaron con un gol de penalti de Cristiano y un cabezazo de Gonçalo Ramos en el añadido. El colegiado terminó anulando un gol a Gvardiol en el último minuto por un fuera de juego muy polémico.

A pesar de la victoria, Portugal volvió a estar muy lejos de su nivel y Croacia dominó el encuentro. Diogo Costa hizo una exhibición de paradas y los croatas vieron cómo les anulaban tres tantos por fuera de juego.

En el último encuentro de la noche tampoco hubo color. Suiza pasó por encima de una pobre Argelia con otra exhibición de Manzambi. El jugador del Friburgo provocó el primer gol con una jugada de pura potencia que terminó definiendo Embolo a portería vacía. El otro tanto lo marcó Ndoye al inicio de la segunda parte.

Noticias relacionadas

Los europeos se enfrentarán en octavos al ganador del duelo entre Colombia y Ghana; si superasen ese cuadro, se podrían llegar a enfrentar a Argentina en la ronda de cuartos de final.

AGENDA – Jueves 3 de julio (hora española) 20:00: Australia - Egipto

Australia - Egipto 00:00 (madrugada al sábado): Argentina - Cabo Verde

Argentina - Cabo Verde 03:30 (madrugada al sábado): Colombia - Ghana

Fuente: Sport