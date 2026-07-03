Cristiano Ronaldo tiene una cuenta pendiente con España en los Mundiales

Portugal y España se medirán el próximo lunes 6 a las 21:00 horas en Dallas en los octavos de final del Mundial, alimentando así una rivalidad que ha generado una saga en este siglo XXI en las más altas instancias del fútbol mundial y europeo. Un derbi ibérico que se ha resuelto con fogonazos como aquel gol de Villa que abrió el camino al título Mundial de España en Sudáfrica. O aquel penalti de Cesc que cerró el ciclo de la mejor España de la historia. En Sochi un derechazo de Cristiano igualó a tres convirtiendo aquel partido en un clásico instantáneo. Un tanto de Morata en Braga devolvió a España a la senda de los títulos en el camino de la Nations League. Y hace apenas un año los portugueses se mostraron infalibles en Alemania desde el punto de penalti. El lunes esta rivalidad vivirá en Dallas el sexto episodio de la saga reciente.

No ganan en los Mundiales

Así que si miramos los Mundiales, Cristiano buscará eliminar por primera vez a España. Pero si atendemos al último enfrentamiento, la final de la Liga de Naciones en Stuttgart, son los de Luis de la Fuente los que llegan con ánimo de revancha y una cuenta pendiente con los de Roberto Martínez. Se suma además un dato interesante que recuerda que este derbi ibérico: de los cinco grandes precedentes recientes tres no se resolvieron durante el tiempo reglamentario. Ni la semifinal de la Eurocopa de 2012 (penaltis), ni el empate en el Mundial de 2018, ni la final de la Nations League de 2025 (penaltis). Lo que confirma la igualdad en este derbi ibérico que está viviendo su momento de esplendor con Cristiano Ronaldo sobre el césped.

El delantero portugués dejaba claro el respeto que los lusos tienen por los españoles al concluir su intenso partido ante Croacia. "España es una candidata a ganar el Mundial y estoy convencido que será un duelo muy disputado porque nos conocemos bien. Nos hemos cruzado varias veces en los últimos tiempos y estoy seguro de que será un gran partido". El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, advirtió que "conocemos muy bien a España y ellos a nosotros. En un Mundial es muy diferente jugar ante un rival europeo al que conoces que enfrentarte al de otro continente. Respetamos mucho la calidad de España y creo que va a ser un partido fantástico. Será un duelo entre dos equipos que quieren el balón y querrán salir rápido para crear ocasiones. Será un gran encuentro".

Mal balance de Cristiano con España

Cristiano, que podría jugar su último partido si cae eliminado, jugará su undécimo clásico ibérico ante España. Su balance en los diez anteriores no le es muy favorable porque solo ha ganado dos, empatando cinco y perdiendo tres, en los cuales ha marcado cuatro goles. Este póker de tantos convierten a España en la gran potencia europea a las que más ha conseguido marcar, cifra solo superada ante rivales menores como Luxemburgo, Hungría o Suecia. Además, el partido del lunes supondrá un récord porque ningún futbolista portugués ha disputado tantos clásicos ibéricos con la selección absoluta en la era moderna. Ronaldo se ha medido a seis generaciones distintas de la selección española: desde la de Raúl y Casillas hasta la de Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams. Además de a cinco seleccionadores españoles: Iñaki Sáez, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Luis Enrique y Luis de la Fuente.

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Por tanto, el partido de Dallas está marcado en rojo en la hoja de ruta de ambas selecciones. Los portugueses porque no saben lo que es ganar a España en los Mundiales. Y los españoles porque aún no ha cicatrizado la derrota de la final de la Nations League en Alemania.