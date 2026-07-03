Adrián Corral, una apuesta para la banda izquierda del Cartagena

El FC Cartagena hizo ayer oficial su sexta incorporación para la temporada 2026-2027: Adrián Corral. El lateral zurdo, de 23 años, llega a la disciplina albinegra tras desvincularse del Atlético Madrileño, club en el que ha completado su formación pero donde, cabe señalar, no ha logrado alcanzar el nivel de regularidad esperado durante el último curso.

La llegada de Adrián Corral responde a una urgencia detectada en las oficinas del club. Como ya apuntamos en esta redacción, la dirección deportiva se vio obligada a buscar un sustituto de garantías tras el rechazo de Nil Jiménez a la oferta de renovación, una salida que dejó la banda izquierda huérfana y obligó al club a peinar el mercado.

El fichaje de Corral sigue una línea de actuación continuista respecto a operaciones anteriores: el club confía en futbolistas jóvenes, con proyección y condiciones técnicas interesantes, pero que aterrizan en el Cartagonova con la necesidad imperiosa de reivindicarse y demostrar que pueden dar el salto definitivo al fútbol profesional. Es el caso de este lateral izquierdo que cumple en defensa y que tiene un buen golpeo a balón parado.

A pesar de su llegada, Adrián Corral sabe que tendrá que ganarse el puesto desde el primer día. El santanderino aterriza para competir por la titularidad con Nacho Martínez. El veterano capitán albinegro parte con una clara ventaja en los esquemas del técnico, no solo por su jerarquía dentro del vestuario, sino por la fiabilidad que sigue aportando en el carril zurdo.

Para Corral, el reto es mayúsculo: deberá esforzarse al máximo durante la pretemporada para cambiar la dinámica de una pasada temporada en la que, pese a dejar destellos de calidad —como la asistencia que brindó en el Cartagonova el pasado curso—, no logró consolidarse como un baluarte defensivo en el filial rojiblanco.

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El jugador, que cuenta con experiencia en categorías inferiores y un pasado como internacional sub-17, se someterá hoy a las pruebas médicas de rigor antes de incorporarse al grupo. El FC Cartagena confía en que el ambiente del Cartagonova sea el revulsivo necesario para que Corral recupere la versión que le llevó a estar en la agenda de clubes importantes, aunque, por el momento, le tocará esperar su oportunidad a la sombra de un veterano que sigue siendo el dueño de la banda.