Dónde ver el España - Austria en Murcia: pantallas gigantes, bares...

La Selección Española afronta los dieciseisavos de final tras una fase de grupos en la que, aunque ha dejado dudas en cuanto a juego, no ha sufrido ninguna derrota, y mantiene intactas las opciones de conseguir la ansiada Copa del Mundo.

Ahora que se acerca lo serio, donde no hay margen de error, y aprovechando que los horarios de madrugada han acabado, la expectación es máxima y nadie se quiere perder las eliminatorias definitivas. Para todos aquellos que pretendan reunirse fuera de casa para disfrutar del partido, te presentamos una lista de centros de ocio y establecimientos donde será televisado el partido entre España y Austria en la ciudad de Murcia.

Fecha: 02/07/2026

Hora: 21.00 horas

Centros Comerciales y de Ocio

Zig Zag: El mítico lugar de reunión para disfrutar en comunidad de los partidos de 'La Roja'. Desde cualquiera de los establecimientos que forman este centro de ocio se puede observar la gran pantalla donde se proyecta.

El Zig Zag durante un partido de España. / Israel Sánchez

CC Thader: Al igual que en el Zig Zag, esta pantalla se puede observar desde los bares cercanos.

Bares

Miaja: Ubicado en Santa Eulalia, en la Plaza de Europa, este bar es conocido por ofrecer a sus clientes la oportunidad de ver los partidos de fútbol, no solo de la Selección Española, Real Madrid y Barcelona, sino incluso de los del Real Murcia.

La Porchá: Este bar escondido de Santa Eulalia, junto a la Plaza Balsas, cuenta con una pequeña terraza que alberga un proyector. Televisan todos los partidos del Mundial.

Myrtia: Seguimos sin salir de Santa Eulalia. Esta vez nos mudamos a la Calle Santa Quiteria. Este local, de dos plantas, es de los más cómodos para no perderte ni un detalle del partido. Cuenta con numerosas pantallas, haciendo buena la experiencia te sientes en la mesa que te sientes.

Odiseo Sports Bar: Nos salimos del centro de la ciudad para visitar las afueras. En uno de los edificios más icónicos del término municipal, como es Odiseo, encontramos el Odiseo Sports Bar. Cuenta con carta para comer y cenar y una enorme pantalla con la que te sentirás dentro del propio estadio.