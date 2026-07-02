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Sergio Carmona, séptimo fichaje del Lorca Deportiva

El madrileño llega para reforzar la banda izquierda

Sergio Carmona

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Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

El Lorca Deportiva se ha hecho con los servicios de Sergio Carmona Pérez. Nacido en Madrid cumplirá este mes de julio, 22 años.

Sergio Carmona es de la cantera del Alcorcón donde jugó en varias de sus categorías. Tambien lo hizo en el Toledo, Adarve y la pasada campaña disputó quince partidos con el campeón del grupo madrileño, el quinto, de Segunda RFEF, el Rayo Mahadahonda que acabó ascendiendo a Primera RFEF.

Mide 1,84 y juega de lateral zurdo. Tuvo un paso fugar por el fútbol asiático.

Es el primer inquilino de esa demarcación del cuadro blanquiazul. Los de la pasada campaña, Kiko, no seguirá, y con el bullense Morros podría ocurrir lo mismo, ya que no termina de decidirse a la oferta que le ha realizado la entidad lorquina.

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Otro jugador que podría ser anunciado en breve es el joven Chesco. Es centrocampista, tiene veinte años, es lorquino y la pasada campaña militó en el Águilas B. Sería el tercer jugador sub-23 de la plantilla. Hasta ahora solo están Jaime Escobar y el recién llegado Sergio Carmona.

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