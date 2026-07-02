Segunda RFEF
Sergio Carmona, séptimo fichaje del Lorca Deportiva
El madrileño llega para reforzar la banda izquierda
El Lorca Deportiva se ha hecho con los servicios de Sergio Carmona Pérez. Nacido en Madrid cumplirá este mes de julio, 22 años.
Sergio Carmona es de la cantera del Alcorcón donde jugó en varias de sus categorías. Tambien lo hizo en el Toledo, Adarve y la pasada campaña disputó quince partidos con el campeón del grupo madrileño, el quinto, de Segunda RFEF, el Rayo Mahadahonda que acabó ascendiendo a Primera RFEF.
Mide 1,84 y juega de lateral zurdo. Tuvo un paso fugar por el fútbol asiático.
Es el primer inquilino de esa demarcación del cuadro blanquiazul. Los de la pasada campaña, Kiko, no seguirá, y con el bullense Morros podría ocurrir lo mismo, ya que no termina de decidirse a la oferta que le ha realizado la entidad lorquina.
Otro jugador que podría ser anunciado en breve es el joven Chesco. Es centrocampista, tiene veinte años, es lorquino y la pasada campaña militó en el Águilas B. Sería el tercer jugador sub-23 de la plantilla. Hasta ahora solo están Jaime Escobar y el recién llegado Sergio Carmona.
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
- Abusa sexualmente de un niño de 8 años en un parque junto al cementerio de Beniel y se libra de entrar en prisión
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- La falta de información protagoniza la primera jornada de la huelga regional de transportes en Murcia
- De qué mueren los murcianos: angina de pecho, infarto, ictus y cáncer de pulmón lideran el ranking
- Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España
- Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves
- Arroyo provoca el efecto dominó: MC pide el cese de tres coordinadores generales en Cartagena