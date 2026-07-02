La nueva camiseta del Real Murcia sale a la luz

El Real Murcia ya tiene piel para la temporada 2026-27. El club murcianista ha presentado su primera equipación oficial, una camiseta en la que el color grana vuelve a ser el principal protagonista. Bajo el lema “Purismo y elegancia: el grana que nos define”, la nueva elástica apuesta por una línea clásica, sobria y cargada de identidad murcianista.

La camiseta, fabricada por Joma, mantiene el grana como seña principal, aunque el diseño esconde varios detalles vinculados a la tradición regional. Según ha explicado el propio club en su presentación, lo que a simple vista parece un grana puro incorpora una trama de motivos inspirados en los chalecos del Bando de la Huerta, visible especialmente con la luz y pensada para aportar profundidad al tejido.

Uno de los elementos más destacados es el escudo bordado, situado sobre el propio tejido tramado y concebido como uno de los grandes protagonistas de la prenda. La camiseta incluye también detalles dorados en el cuello y en las mangas, reforzando esa idea de elegancia que el club ha querido asociar a su primera equipación.

En el apartado técnico, el Real Murcia destaca el uso de un tejido microperforado, pensado para mejorar la transpirabilidad y el confort de los futbolistas durante los partidos. Además, en el interior de la camiseta aparece el lema “Como una sola alma”, una frase con la que la entidad quiere simbolizar la unión entre el equipo y la afición.

La segunda camiseta será de color blanco / L.O.

La presentación de la primera equipación completa la línea de camisetas que el Real Murcia lucirá durante la próxima temporada. La segunda equipación volverá a ser blanca, como ya ocurrió el curso pasado, aunque con una apuesta estética muy vinculada a la huerta murciana. En este caso, el club la ha definido como un homenaje a la tradición, la historia y el Bando de la Huerta, con detalles inspirados en el chaleco huertano, motivos florales y guiños a la identidad regional.

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La principal novedad llegará con la tercera equipación, que será negra. El Real Murcia ha presentado esta camiseta como un homenaje al vigésimo aniversario de su estadio, Nueva Condomina, con un diseño en el que se combinan el negro, el gris y el grana, además de detalles retro, cuello clásico y el escudo bordado como elemento central.