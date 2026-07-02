El Molina Basket refuerza su pintura con Aboubacar Keita

El Molina Basket ha oficializado la incorporación de Aboubacar Keita como nuevo refuerzo para su proyecto en la Segunda FEB. El jugador maliense aterriza en el club conservero procedente del CB Navas, equipo de la Tercera FEB en el que coincidió durante los últimos meses de competición con el exjugador del conjunto molinense Juan Cascales. Con esta apuesta, la dirección deportiva busca elevar las prestaciones del equipo en el juego interior, integrando a un perfil de jugador joven, de 22 años, que destaca por sus excepcionales condiciones físicas y su capacidad de intimidación.

La trayectoria reciente de Keita avala su progresión constante, destacando especialmente las tres temporadas que completó anteriormente en las filas del Zentro Basket de Madrid. En su última campaña en el conjunto catalán, el ala-pívot africano firmó unos registros notables: promedió 12 puntos y 9 rebotes por encuentro, alcanzando unos destacados 16 créditos de valoración media. Más allá de las estadísticas, su capacidad atlética le permite ser una amenaza constante sobre el aro, promediando casi dos mates por partido y dejando acciones espectaculares.