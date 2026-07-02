Lorca presenta la 47.ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín

La cuenta atrás para una nueva edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) ha comenzado. Lorca volverá a reunir a deportistas, clubes, familias y aficionados en torno a un programa que, desde hace casi cinco décadas, constituye una de las grandes señas de identidad del deporte local y el mayor evento deportivo multidisciplinar de la Región de Murcia. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; y el director técnico de los JDG, José Luis Lozano, han presentado en la Casa del Deporte el cartel oficial, la camiseta conmemorativa de este año y un adelanto de las pruebas populares más importantes incluidas en el calendario, que está terminando de configurarse y que se dará a conocer en su totalidad a finales del próximo mes de agosto.

La cuadragésima séptima edición de los JDG comenzará el próximo 11 de septiembre con la tradicional marcha inaugural andando (20:30 horas) y se prolongará hasta el domingo 18 de octubre, fecha en la que se celebrará el ciclopaseo de clausura (11:00 horas). Entre una y otra cita, el domingo 27 de septiembre está prevista la ruta de senderismo al Cejo de los Enamorados con salida desde el aparcamiento del Centro de Visitantes (La Merced) a las 09:30 horas; y el sábado 3 y domingo 4 de octubre tendrá lugar la prueba más veterana de los JDG, la popular travesía nocturna de montaña. Como cada año, la solidaridad volverá a estar presente en la carrera benéfica 'Run for Parkinsons', que además cerrará el Circuito Local de Carreras Populares de Lorca 2025-2026. Se celebrará el domingo 11 de octubre desde la Plaza de la Policía Nacional a partir de las 10:00 horas.

La imagen conmemorativa del 47º aniversario de los Juegos Deportivos del Guadalentín se construye a partir de un único elemento visual: la línea. Un recurso gráfico sencillo que, sin embargo, representa la esencia misma del deporte.

"Los Juegos Deportivos del Guadalentín representan mucho más que un programa de actividades deportivas. Son una de las señas de identidad de Lorca y un ejemplo de cómo el deporte es capaz de unir a personas de todas las edades en torno a valores como la convivencia, el esfuerzo, la solidaridad y la vida saludable. Durante 47 años han sabido evolucionar sin perder su esencia, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte popular en la Región de Murcia. La edición que tenemos por delante es un paso más hacia la celebración del medio siglo de existencia de nuestras particulares olimpiadas, las que hacemos entre todos, de ahí que las líneas del 47 de este cartel que hoy presentamos no se interrumpan, avanzan y se transforman, como lo han hecho los Juegos desde su nacimiento hasta la actualidad", ha apuntado el concejal de Deportes durante la presentación.

50.º aniversario de A.D. Eliocroca, 'Embajador JDG 2026'

El cincuenta aniversario de la A.D.Eliocroca, el club deportivo más veterano de Lorca, es este año el 'Embajador de los JDG 2026'. Fundada en el año 1976 para promocionar el deporte base en el municipio, la A.D. Eliocroca cuenta en la actualidad con seis secciones deportivas —atletismo, baloncesto, balonmano, tenis de mesa, triatlón y voleibol— y durante todo este año está celebrando su medio siglo de vida con un programa extraordinario de actividades.

Bayonas ha explicado que "el comité de los JDG se suma con este nombramiento al homenaje a todas las personas que han formado y forman parte de Eliocroca, una entidad que ha hecho del deporte un motor social en nuestro municipio y que representa a la perfección los valores que inspiran los Juegos: el compromiso, el esfuerzo, la formación, la participación y el trabajo constante por hacer del deporte un espacio de convivencia y crecimiento personal”.

El presidente de A.D. Eliocroca, Antonio García, acompañado por la vicepresidenta de la entidad, Patricia Meira, ha agradecido al comité de los JDG el nombramiento. "Que la A.D. Eliocroca sea embajadora de los Juegos Deportivos del Guadalentín precisamente en el año en que celebramos nuestro 50.º aniversario demuestra que cinco décadas después seguimos siendo, como dice nuestro lema, un club con medio siglo en movimiento. Ese es el legado que recibimos y la responsabilidad que queremos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones"

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