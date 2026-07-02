El Hozono Global Jairis anuncia la renovación de Aina Ayuso para la temporada 2026-2027

El Hozono Global Jairis continuará contando con una de las grandes referencias de su proyecto. El club de Alcantarilla ha anunciado la renovación de Aina Ayuso para la temporada 2026-2027, asegurando la continuidad de su capitana y una de las jugadoras más determinantes de la Liga Femenina Endesa.

La continuidad de la base catalana supone un importante impulso para la planificación deportiva del conjunto murciano, que volverá a competir tanto en la Liga Femenina Endesa como en la EuroCup Women. Ayuso se ha consolidado como una pieza clave desde su llegada al Jairis, ejerciendo un papel protagonista tanto sobre la pista como en el vestuario y liderando el crecimiento deportivo del club en las últimas campañas.

La internacional española, elegida MVP de la Copa de la Reina 2025 tras guiar al Jairis al histórico título, seguirá siendo el motor del equipo dirigido por Bernat Canut. Su dirección de juego, capacidad para generar ventajas, controlar el ritmo de los partidos y aparecer en los momentos decisivos la han convertido en una de las mejores bases del campeonato.

Con esta renovación, el Hozono Global Jairis da un paso más en su apuesta por mantener el bloque que tan buenos resultados ha ofrecido en las últimas temporadas. El objetivo del club pasa por consolidarse entre los equipos punteros del baloncesto femenino español y afrontar con garantías una nueva temporada de doble competición.

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Ayuso se convierte así en la sexta jugadora confirmada de la plantilla para el curso 2026-27. Junto a la capitana continuarán Billie Massey, Emily Bessoir, Txell Alarcón, Alba Prieto y Sami Hill, configurando una base sólida sobre la que el club seguirá construyendo un proyecto que aspira a mantenerse entre la élite del baloncesto nacional y seguir creciendo también en el panorama europeo.