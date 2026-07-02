El FC Cartagena, en busca de dar el salto de calidad definitivo

A tan solo dos semanas para que el FC Cartagena inicie su andadura en la pretemporada del nuevo curso, el club albinegro se encuentra en un momento crucial de su planificación deportiva. Con una base ya sólida y gran parte del trabajo de los despachos completado, la dirección deportiva encabezada por Javier Hernández entra ahora en la fase definitiva del mercado y tiene dos meses por delante para lograrlo: la búsqueda de esos perfiles diferenciales que determinarán las aspiraciones reales del equipo en una Primera Federación que promete ser más exigente que nunca.

Tras la reciente publicación, por parte de la Real Federación España de Fútbol, de las bases de la competición de la Primera Federación, el escenario reglamentario ha quedado despejado. Se mantiene el número de fichas por equipo en este curso que arrancó ayer, por lo que cada entidad podrá inscribir un máximo de 25 futbolistas, manteniendo la estructura de 18 fichas para mayores de 23 años y siete para jugadores sub-23. En este contexto, el Cartagena cuenta actualmente con 19 efectivos en nómina: 14 con ficha mayor de 23 años y cinco sub-23. Esto deja al club cartagenero con margen de maniobra para incorporar a cuatro jugadores que superen la citada edad (nacidos antes del 1 de enero de 2004) y otras dos fichas reservadas para jóvenes promesas. El hecho de apostar por tres canteranos, que el año pasado rindieron a buen nivel en el filial, hace que el trabajo entre las complicadas fichas jóvenes esté prácticamente resuelto.

La estabilidad es la nota dominante bajo palos. Con Lucho García y la promoción de Jhafets, la portería está perfectamente custodiada, permitiendo al club centrar sus esfuerzos en otras parcelas. En la retaguardia, el panorama es también optimista: el lateral derecho cuenta con Dani Perejón y Marc Jurado, mientras que el eje de la zaga presenta una nómina de cinco centrales —Rubén Serrano, Gregory Kelo, Imanol Baz, Luca Lohr y Marco Carrascal—, lo que dota al equipo de la versatilidad necesaria para afrontar la larga campaña.

Sin embargo, es en el lateral izquierdo donde emerge la primera urgencia. Aunque Nacho Martínez ha renovado y está consolidado como uno de los capitanes y pilares del proyecto, la entidad es consciente de que no puede cargar todo el peso de la banda en un solo futbolista. Tras el intento fallido de renovar a Nil Jiménez, quien declinó la oferta albinegra, la dirección deportiva tiene marcado en rojo la contratación de un especialista que compita por la titularidad con Nacho Martínez, que sigue dando garantías.

En la medular, la estructura cuenta con la consistencia de Jean Jules y Clavería en el puesto de pivote, acompañados por la calidad innegable de Pablo de Blasis y la irrupción del canterano Iker Abellán. Aun así, el cuerpo técnico ha detectado la necesidad de sumar un centrocampista con mayor manejo de balón, un jugador que aporte presencia, poso y experiencia, especialmente diseñada para actuar como relevo de garantías cuando el capitán De Blasis necesite descanso o no pueda estar presente.

En el frente de ataque, concretamente en los costados, el Cartagena busca dinamismo. Por la izquierda, Benito Ramírez y la apuesta por Abdel Lah (procedente del Melilla) ya están listos, mientras que por la derecha el equipo confía en la calidad de Ribeiro. No obstante, se busca un refuerzo adicional para cerrar las bandas. Con Yannis Rahmani prácticamente descartado, los esfuerzos se centran en otras opciones. Tal y como adelantó el compañero Salva Castiñeyras, el club está trabajando activamente en la incorporación de Rubén Richarte, extremo del Betis Deportivo, para dotar al ataque de mayores variantes tácticas.

El goleador, el gran objetivo

Si todas las piezas mencionadas son vitales para el equilibrio, la gran prioridad, el epicentro del mercado albinegro, reside en la punta de lanza. Actualmente, el equipo cuenta con Marcelo y el joven valor de la cantera, Caye, pero desde las oficinas del Estadio Cartagonova se tiene claro: hace falta un «nueve» de garantías, un delantero referencia que cargue con la responsabilidad goleadora. Chiki es la opción número uno, pero su renovación sigue enquistada y se buscan alternativas.

La directiva y el cuerpo técnico, liderado por Íñigo Vélez, son conscientes de que, para pelear con los grandes de la categoría y cumplir con el objetivo de estar en la zona noble de la tabla, necesitan a ese futbolista capaz de transformar en puntos las ocasiones generadas.

Esas son las cuatro principales prioridades para una dirección deportiva que sigue peinando el mercado y que podría, sin necesidad de dar ninguna baja, de firmar hasta seis jugadores.

Noticias relacionadas

En definitiva, el FC Cartagena no busca rellenar espacios, busca elevar el techo competitivo del equipo. Con la base consolidada, el éxito de la temporada se cocinará en estas próximas semanas, donde las individualidades y el acierto, dentro del ajuste presupuestario con el que se está trabajando, en esas cuatro prioridades marcarán, sin duda, el destino del cuadro albinegro.