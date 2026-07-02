El conflicto con Mauricio entra en juego en el concurso necesario del Real Murcia

Quince días después de que el Juzgado de lo Mercantil declarara el concurso necesario de acreedores para el Real Murcia, Felipe Moreno, máximo accionista del club grana, sigue sin dar la cara públicamente. Salvado de la suspensión por los tribunales, en Nueva Condomina han decidido hacer como que no pasa nada, trasladando off de récord que todo sigue igual y que el administrador concursal -José Vidal- ha dado el visto bueno a todo lo planteado desde el consejo de administración.

Pero mientras que el Real Murcia intenta asumir la realidad del concurso como si no hubiera concurso, algunos acreedores han aprovechado el plazo dado por la jueza para presentar sus recursos. El primero, como ya publicó esta redacción, fue el Málaga. La segunda, como ya avisó en una entrevista ofrecida a este diario, ha sido la empresa del expresidente Agustín Ramos. Tanto uno como otro están totalmente de acuerdo con la declaración de concurso de acreedores, pero consideran que esa solución es insuficiente, pidiendo que se aplique la norma general en este tipo de procesos, apartando de sus funciones a todo el consejo de administración y poniendo en su lugar a un administrador judicial.

Para oponerse a que Felipe Moreno siga al volante del club defienden que la gestión realizada hasta ahora no es el mejor ejemplo para una entidad que quiere llegar acuerdos con los acreedores para conseguir sacar adelante un convenio que garantice la viabilidad.

Además de poner en duda los argumentos dados por María Dolores de las Heras para mantener en sus funciones a Felipe Moreno, que simplemente tendrá que aceptar la supervisión judicial, los abogados de Agustín Ramos han dado un paso más, obligando al juzgado a ‘mojarse’ sobre la gestión por parte del máximo accionista del Real Murcia del conflicto con García de la Vega.

Pese a que en febrero de 2023 el cordobés utilizó como ‘baza electoral’ que si él asumía el control del Real Murcia todo el proceso judicial impulsado por el mexicano se acabaría, los abogados de Ramos recuerdan en su escrito que «la realidad judicial posterior demuestra lo contrario: el conflicto permanece vivo, es de cuantía extraordinaria y puede alterar por completo la estructura patrimonial del club». «El riesgo afecta directamente al patrimonio neto, a la masa pasiva y a la viabilidad futura del concurso», insisten, dejando claro que este problema «no debe ser ajeno al régimen de facultades del concurso».

No hace falta recordar que después de que el Supremo anulara en noviembre de 2025 la ampliación de capital de 2018, todas las ampliaciones posteriores impugnadas por de la Vega están abocadas a quedar también sin valor, lo que dejaría el capital social del Real Murcia en 178.742,30 euros, convirtiendo a los accionistas perjudicados en acreedores y elevando la deuda del club en once millones más.

¿Por qué no pagó?

En pleno debate judicial sobre si Felipe Moreno debe mantener sus funciones como administrador del Real Murcia o no -el Mercantil por ahora ha dado un voto de confianza al cordobés-, los acreedores abren un debate interesante, defendiendo que si el conflicto con García de la Vega sigue ahoracando al Real Murcia es por culpa del propio Felipe Moreno, quien en diciembre de 2023 decidió no cumplir lo firmado con Iconos Nacionales. El propio García de la Vega, en una entrevista con este diario, reconocía en esas fechas que Hause La Fuente le había comunicado en un escrito que no iba a hacer frente al segundo pago -2 millones de euros- establecido en el contrato, por lo que el 33% de las acciones seguirían en manos del mexicano. En esa misma entrevista el norteamericano dejaba claro que «al no ejecutarse lo firmado, voy a seguir con el conflicto judicial».

De hecho, unas semanas después ambos volvían a intentar reconducir la situación en una reunión celebrada en Dallas. «Lo tengo arreglado», decía Felipe Moreno al volver a España, sin embargo, ese acuerdo verbal nunca se trasladó a un papel, incumpliendo otra vez el cordobés la palabra dada y llevando a García de la Vega a presentar una demanda contra el murcianista en los tribunales de Estados Unidos, que reconocieron el incumplimiento.

Siendo público todo este embrollo llevado a cabo por Felipe Moreno, los abogados de Agustín Ramos lo han utilizado ahora para hacer ver al juzgado de lo Mercantil que hay razones para suspender las funciones administrativas del cordobés en el Real Murcia. «La consecuencia concursal es clara: solo motivos internos/privados de ahorro económico llevaron a no ejecutar la opción de compra plena, poniendo en peligro máximo la entidad que a su vez preside», defienden.

«A dos manos»

Dando un paso más al asegurar que «en términos económicos Hause la Fuente tiene las de ganar al jugar la partida ‘a dos manos’», llegando a hablar de un ‘win win’ para Felipe Moreno al considerar que si los juzgados fallan a favor de Iconos, el responsable grana seguiría siendo socio mayoritario del Real Murcia, al comprar en 2023 el 66% de las acciones en manos del mexicano; y si dan la razón al Real Murcia, «Felipe Moreno se ha ahorrado el coste de compra de esos derechos, a la vez que evita un problema financiero y de riesgo de viabilidad en el Real Murcia».

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«Es precisamente este tipo de conflicto lo que justifica la sustitución por una administración concursal independiente. Resulta inconcebible que pueda dejarse al actual Consejo, la gestión patrimonial y procesal ordinaria de un concurso en el que uno de los mayores riesgos de pasivo deriva precisamente de la relación cruzada entre HAUSE, Felipe Moreno, ICONOS y el Real Murcia», se expone en el recurso que ya está en el juzgado a la espera de que María Dolores de las Heras decida definitivamente si mantiene la declaración de concurso necesario ya dictada o si da la razón a los acreedores que piden que el Real Murcia quede en manos de un administrador concursal.