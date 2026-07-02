Carrillo, nuevo refuerzo del UCAM Murcia

El UCAM Murcia CF ha dado un golpe de autoridad en este mercado estival al confirmar la incorporación de José Ángel Carrillo Casamayor para la temporada 2026-2027. El delantero murciano, nacido en el Barrio del Progreso en 1994, aterriza en el conjunto universitario con el cartel de fichaje estrella, aportando una trayectoria contrastada que incluye más de 300 partidos oficiales y un notable bagaje goleador tanto en el panorama nacional como internacional. Su llegada al Estadio BeSoccer La Condomina responde a la necesidad del equipo de fortalecer su parcela ofensiva con un perfil de atacante experimentado, capaz de asumir la responsabilidad de liderar el proyecto deportivo de cara al próximo curso.

El jugador destaca por su imponente fortaleza física y una capacidad para el juego aéreo que promete ofrecer una variante importante en el ataque, además de poseer una gran habilidad para jugar de espaldas a la portería, lo que permite fijar a los centrales rivales y generar espacios de llegada para sus compañeros. A sus condiciones técnicas se suma su capacidad de sacrificio y un liderazgo natural, cualidades forjadas a lo largo de una carrera que le ha llevado a competir al más alto nivel en el fútbol profesional español.

A priori formará con Dani Aquino una de las delanteras más peligrosas y más completas de Segunda Federación con el único objetivo de lograr el ascenso esta temporada.

La trayectoria del nuevo delantero universitario es, ante todo, muy extensa. Tras formarse en las categorías inferiores del Real Murcia, Carrillo ha dejado su huella en clubes de gran solera como el Sevilla Atlético, con el que logró el ascenso a Segunda División, el Cádiz CF, el Córdoba CF y la SD Huesca. Su etapa más estable en la categoría de plata la vivió en las filas del CD Lugo, acumulando 87 encuentros y 15 goles en tres temporadas. Recientemente, su paso por el Chongqing Tonglianglong de la liga china ha servido para confirmar su vigencia, ya que fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol asiático, tras firmar diez goles en 31 partidos.

Con la firma de Carrillo, el UCAM Murcia CF se asegura un activo de gran valor que conoce a la perfección las exigencias de la competición nacional y que llega en un momento de plena madurez deportiva.

El Kounni refuerza las bandas

El UCAM Murcia, además, anunció la incorporación de Karim El Kounni, extremo que las dos últimas temporadas ha rendido a un gran nivel en La Unión Atlético. El atacante, que en las dos campañas ha visto puerta ante el cuadro universitario, aportará velocidad, desequilibro, verticalidad y también gol. Un refuerzo de garantías para ambas bandas.

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Estos fichajes se unen a los ya anunciados de Checa en el banquillo y de Álex Lázaro, Mirapeix, Álex Fernández, David López, Mati Castillo y Charaf. El UCAM Murcia 26-27 empieza a ser reconocible.