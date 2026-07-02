Adrián Corral, sexto fichaje del FC Cartagena

El FC Cartagena continúa dando forma a su proyecto para la próxima campaña. El club albinegro ha anunciado oficialmente el acuerdo alcanzado con Adrián Corral Alciturri (Santander, 23 años), quien se une a la disciplina delcuadro cartagenero para reforzar el carril izquierdo, convirtiéndose en el sexto refuerzo estival del equipo.

A pesar de su juventud, Corral aterriza en el Cartagonova con una trayectoria sólida a sus espaldas. Formado en la cantera del Atlético de Madrid desde 2020, el cántabro ha completado un ciclo de crecimiento constante, pasando por el Juvenil A hasta consolidarse en el filial rojiblanco, con el que acumuló más de medio centenar de encuentros oficiales. Su progresión no pasó desapercibida para el cuerpo técnico del primer equipo, llegando a entrar en varias convocatorias bajo las órdenes de Diego 'Cholo' Simeone.

Su experiencia en la categoría se vio reforzada durante su cesión en el Racing de Santander en la temporada 2023/2024, donde compaginó la dinámica del primer equipo con la titularidad en el Rayo Cantabria en Segunda Federación.

Un viejo conocido del Cartagonova

La pasada temporada, Corral disputó 17 partidos con el Atlético Madrileño, dejando un registro notable de 3 goles y 2 asistencias. Precisamente, la afición albinegra pudo ver de cerca sus cualidades técnicas durante el inicio del curso 2025-2026, cuando el jugador fue protagonista en el enfrentamiento entre el FC Cartagena y el filial rojiblanco en el Cartagonova, repartiendo una asistencia que demostró su proyección ofensiva desde el lateral.

Eso sí, lo cierto es que ha sido un habitual suplente del filial colchonero. Cuando Julio Díaz ascendía al primer equipo era cuando tenía la opción de ser titular con el segundo equipo madrileño.

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Internacional en las categorías inferiores de la selección española (Sub-17), el lateral acumula más de 150 partidos oficiales, 9 goles y 3 asistencias en su carrera profesional.