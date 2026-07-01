El meta Iván Martínez cierra la portería del Águilas FC

Adrián Hernández se está rodeando en su segunda experiencia en Primera Federación de jugadores de su mayor confianza. Si de la plantilla del ascenso del Águilas FC mantiene a once jugadores y ha firmado a Josema Raigal, a quién ya tuvo a sus órdenes en el Real Murcia, ahora se ha hecho con los servicios del portero Iván Martínez, con quien también coincidió en el Yeclano en Primera Federación.

Un portero de 29 años y de 1,86 de altura, que llega del CD Numancia, en donde jugó 18 partidos, encajando 16 goles, puesto que la pasada campaña la comenzó en el Cacereño de Primera Federación. Iván Martínez cierra la portería costera para la que estará acompañado de Salcedo.

Por lo que los costeros tienen la plantilla confeccionada con 15 jugadores, 14 de ellos sénior y un sub-23. Aún disponen de 4 fichas sénior, pero la idea del club es dejar que avance el mercado para conseguir las mejores alternativas posibles. En cuanto a los jugadores sub-23, de los que solo dispone del renovado centrocampista Alonso, se trabaja en dar un salto de calidad que puedan aportar a completar una plantilla competitiva en la nueva categoría.

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La plantilla está formada de momento por Salcedo, Iván Martínez; Johan Terranova, José Mas, Antonio Sánchez, Revuelta, Héctor Martínez; Mario Abenza, Adri Pérez, Yasser, Alonso, Juanma Raigal; Chris Martínez, Javi Castedo y Gonzalo Serrano. n