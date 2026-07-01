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Kike Carrasco llega al Lorca desde la Deportiva Minera

Kike Carrasco

Kike Carrasco / IVAN URQUIZAR

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Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

Kike Carrasco, exjugador de la Minera, se ha convertido en nuevo jugador del Lorca para la próxima temporada. El extremo derecho de Almendralejo disputó la pasada temporada 37 partidos. También ha militado en el Extremadura, San Fernando, Alcoyano, Sanluqueño y el filial del Cádiz CF. Se une a los fichajes de Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas, Naranjo y Dani García.

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