El filial del Jimbee Cartagena asciende a Segunda División B tras la renuncia del PR7 Murcia

El Cartago Telecom Jimbee Cartagena militará la próxima temporada 2026-2027 en Segunda División B de fútbol sala, tercera categoría nacional. Así lo ha confirmado el Jimbee Cartagena Costa Cálida a través de un comunicado oficial, después de que el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol resolviera la adjudicación de la plaza vacante generada por la renuncia del PR7 Murcia FS a consumar el ascenso que había logrado sobre la pista.

La vacante se produce precisamente porque el conjunto murciano, vencedor del play off de ascenso, ha decidido permanecer en Tercera División. Ante esta situación, la RFEF ha aplicado lo establecido en el Reglamento de Competiciones, que determina que la plaza debe ser ocupada por el equipo con mejor derecho deportivo entre los clubes no ascendidos de la categoría inferior. Ese criterio se basa en la clasificación obtenida durante la fase regular.

En ese apartado, el Cartago Telecom Jimbee Cartagena era el equipo con mejor expediente. El filial melonero firmó una temporada prácticamente impecable y se proclamó campeón del Grupo XIII de Tercera División con 80 puntos en 30 jornadas, gracias a un balance de 26 victorias, dos empates y solo dos derrotas. Sin embargo, no pudo culminar el ascenso sobre la pista al caer precisamente frente al PR7 Murcia FS en la final del play off.

La posterior renuncia del conjunto murciano ha cambiado por completo el desenlace de la temporada y ha permitido que el equipo cartagenero obtenga finalmente el premio a su excelente campaña liguera. La resolución federativa reconoce ese mérito deportivo y concede al Cartago Telecom Jimbee Cartagena el derecho a ocupar la plaza vacante en Segunda División B.

Con este ascenso administrativo, el Jimbee Cartagena continúa reforzando su estructura deportiva y da un paso importante en el crecimiento de su cantera. El club contará por primera vez con un segundo equipo compitiendo en categoría nacional, un escenario que permitirá aumentar el nivel competitivo de sus jóvenes jugadores y facilitar su progresión hacia el primer equipo.

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La presencia del filial en Segunda División B supone un impulso estratégico para la entidad cartagenera, que sigue consolidando un modelo basado en la formación y el desarrollo de talento propio. Tras una temporada sobresaliente que parecía quedarse sin recompensa, el Cartago Telecom Jimbee Cartagena ve reconocido su rendimiento y afrontará el curso 26-27 en la tercera categoría del fútbol sala español.