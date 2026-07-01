Voley playa
El CD La Manga logra un doblete en el Regional de categoría cadete
Gaspar Zamora
El Club Deportivo La Manga se proclamó campeón regional de voley playa en la categoría cadete, revalidando así el titulo que conquistó el año pasado y ganándose de esta forma el derecho a participar del 13 al 15 de julio, en Ezaro (Galicia), en el Campeonato de España, donde defenderá el primer puesto de 2025. En una Liga disputadisima, los chicos del CDLM que dirige Javier Meca consiguieron 9 victorias y una sola derrota, con 18 set a favor y tan solo 2 en contra. El equipo está compuesto por Unai Igoroin, Luis Jiménez, Álvaro Andreu y Álvaro Ramos. Asimismo, el Eliocroa de Lorca acabó en la segunda plaza. Este título se del CD La Manga se une al conseguida por el equipo femenino cadete con Mar Gómez, Rocío Marín, Sara Alcaraz y Daniela Moreno, que también estarán en el Nacional.
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