Baloncesto
El alero Adrián Méndez vuelve al Ciudad de Molina quince años después
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El Ciudad de Molina, que la próxima temporada volverá a militar en Segunda FEB, ha logrado el regreso de un jugador criado en su cantera, Adrián Méndez, que llegó a debutar en ACB con el UCAM Murcia y que ha militado en diferentes equipos de la segunda y tercera categoría del baloncesto nacional. Quince años después, el alero de 32 años regresa al club con el que fue campeón regional júnior. Se trata del cuarto fichaje del equipo tras el pívot Johan Kody, del UPB Gandía y que militó en el CB Cartagena, el base Connor Dickerson, que procede del Mollerusa ilerdense, y el alero Sergi Romero, ex del Ponferrada. También han renovado René Cadme, Tavelli y Fran Voltios.
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